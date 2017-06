Jari Lindström vastaa huhuihin: ”Voi kuinka väärässä ovat nämä nillittäjät!”

Työministeri Jari Lindström (ps.) vastaa Puheenvuoron blogissaan spekulaatioihin, joiden mukaan hän kannattaisi Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho perussuomalaisten puheenjohtajaksi, koska on huolissaan omasta asemastaan.

–Voi kuinka väärässä ovat nämä nillittäjät! Olen jo luopunut yhdestä salkusta ja tämä nykyinenkin on minulla vain lainassa. Olen tässä tehtävässä kunnes toisin ilmoitetaan ja siitä olen ollut alusta asti tietoinen. Jos uusi puheenjohtaja(oli tämä sitten kuka tahansa) haluaa järjestellä ministerisalkkuja mieleisekseen, niin ei minulla ole siihen mitään vastaansanomista omalta osaltani. Teen kuten käsketään. Olen istuva kansanedustaja ja sekin tehtävä kestää varmuudella vain seuraaviin vaaleihin. Muusta on turhaa spekuloida, Lindström toteaa.

Lindström muistuttaa, että ensi viikonlopun puoluekokouksessa valitaan myös puolueen uusi linja. Hän nostaa esiin myös Verkkouutisten lauantaina julkaiseman kyselyn, jonka mukaan perussuomalaisten kansanedustajat haluavat jatkaa hallituksessa.

–Uusin "tutkimus" kertoo, että suurin osa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä haluaa jatkaa hallituksessa. Sepä uutinen. Jatko onnistunee siten, että noudatetaan sovittua hallitusohjelmaa, eikö niin? Ei siis tule mitään uusia hallitusneuvotteluja vaan jatketaan kerran sovitulla. Kun puolueessa on kuitenkin tyytymättömyyttä toimintaan, niin miten siihen tullaan sitten reagoimaan? On erityisesti vaadittu tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Kuitenkin, olemme sopineet yhteisen 80-kohtaisen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ja kun se on sovittu, niin sitä viedään eteenpäin. Koska näin on sovittu. Jos tämä ei sitten riitä suurimmille kriitikoille, niin mitä siitä sitten seuraa? Kuten totesin, uusia hallitusneuvotteluja ei tulla käymään joten... päätelkää itse, hän kommentoi.

Lindström korostaa, että puolueen puheenjohtajalla ja puheenjohtajistolla sekä puoluesihteerillä on ratkaiseva merkitys siinä, miten hallituksessa voidaan jatkaa.

–Jos sellainen halu on enemmistöllä, niin mitään kovin suuria liikkeitä ei voida tehdä. Kas kun hallituksessa oleminen on aina lopputulos joukolle kompromisseja ja se oli pitkien ja vaikeiden neuvottelujen aikaansaannos. Muistutan myös siitä, että hallitukseen menemisestä päätti aikanaan selkeä enemmistö asiasta päättävistä tahoista.

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään ensi viikonloppuna Jyväskylässä.