Kohu poliisien FB-ryhmästä: ”Asiallinen käyttäytyminen on poliisitoiminnan kulmakiviä”

Poliisin ylin johto kertoo oelvansa tietoinen suljetusta Poliisit-Facebook-ryhmästä, jossa Longplay-lehden mukaan käydään avoimen rasistista keskustelua.

–Jokainen sivustolle kirjoittava vastaa henkilökohtaisesti omista julkaisuistaan. Nimestään huolimatta ryhmässä voi olla myös jäseniä, jotka eivät ole poliiseja, poliisihallitus toteaa tiedotteessaan.

Poliisin ylijohto kertoo kehottaneensa poliisiyksiköiden päälliköitä puuttumaan sosiaalisessa mediassa mahdollisesti havaitsemiinsa epäkohtiin.

–Poliisilla on rasismin suhteen nollatoleranssi ja nyt havaittuihin epäkohtiin puututaan. Poliisilla on sananvapaus, mutta se on lain perusteella rajoitettua. Poliisilaki velvoittaa käyttäytymään myös vapaa-ajalla niin, että toiminta ei vaaranna luottamusta poliisiin, tiedotteessa sanotaan.

–Asiallinen käyttäytyminen on poliisitoiminnan kulmakiviä. Jokainen poliisihallinnossa työskentelevä vastaa osaltaan siitä, ettei käyttäydy tai yllytä muita käyttäytymään syrjivästi tai halventavasti, poliisihallitus jatkaa.

Sisäministeri Paula Risikko sanoo STT:n mukaan, että poliisien Facebook-ryhmän kirjoittelu selvitetään. Risikko korostaa, että rasismille on nollatoleranssi.

Longplay-lehden mukaan ulkomaalaisia ja muslimeita panetellaan useissa ryhmän keskusteluissa, ja keskusteluissa on myös kommentoitu epäasiallisesti muun muassa turvapaikanhakijan hirttäytymisyritystä Helsingin Rautatieasemalla.