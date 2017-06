Suojelupoliisin mukaan Lontoon terroriteosta ei ole toistaiseksi löytynyt yhteyksiä Suomeen. Suojelupoliisi jatkaa asian selvittämistä.

Lontoon terroriteosta ei ole toistaiseksi löytynyt yhteyksiä Suomeen. Suojelupoliisi jatkaa asian selvittämistä. — Suojelupoliisi (@Suojelupoliisi) June 4, 2017

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) puolestaan sanoo, että Suomen viranomaiset seuraavat tilannetta tiiviisti ja vaikutuksia Suomeen selvitetään.

Suomen viranomaiset seuraavat tilannetta tiiviisti ja vaikutuksia Suomeen selvitetään. #Lontoo — Paula Risikko (@paularisikko) June 4, 2017

Suomen Lontoon-suurlähetystö neuvoo välttämään edelleen aluetta, jolla isku tapahtui ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita. London Bridgen ja Boroughin metroasemat Lontoossa on suljettu ja alueella on suljettu myös katuja.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut iskussa, jossa pakettiauto ajoi ensin ihmisjoukkoon London Bridgellä ja sen jälkeen kolme hyökkääjää puukottivat ihmisiä London Bridgen lähellä sijaitsevalla Bourough Market -ruokatorilla ja alueella sijaitsevassa ravintolassa. Loukkaantuneita on uusimpien tietojen mukaan 50, osa heistä on kriittisessä tilassa.

