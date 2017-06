Kansanedustaja hämmästyi poliisin linjauksesta: ”Jos lähdemme tälle tielle, on ryhdyttävä luvittamaan kaikki rautaputket ja nitojat”

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ihmettelee poliisihallituksen linjausta, jonka mukaan metsästyskoirien koulutukseen tarkoitettu niin sanottu dummy-heitin on luvanvarainen ampuma-ase. Kärnän mukaan linjaus vaikeuttaa harrastustoimintaa merkittävästi.

–Dummy-heittimellä ammutaan pehmustettuja värillisiä lieriöitä koiran noudettavaksi. Energia lieriön lähettämiseen kehitetään käyttämällä pienikaliiberisia paukkupatruunoita. Poliisihallituksella ei sinällään ole tällaiseen mitään huomautettavaa, mutta se onkin nyt todennut, että dummy-heitin voidaan liian helposti muuntaa pienoiskiväärikaliiberiseksi ampuma-aseeksi. Tämän vuoksi poliisi vaatii, että siihen on hankittava hallussapitolupa, Kärnä kertoo Puheenvuoron blogissaan.

Hän pitää linjausta absurdina.

–Jos lähdemme tälle tielle, on poliisin ryhdyttävä luvittamaan esimerkiksi kaikki rautaputket ja nitojat. Voin nimittäin itsekin milloin tahansa marssia autotalliini ja hitsata nitojasta sekä metalliputkesta aseen, jolla voi ampua haulikon patruunoita. Vaikka tällainen mahdollisuus on miljoonilla suomalaisilla, ei sitä kuitenkaan käytetä. On myös syytä kysyä, kuinka monta rikosta maailmalla on tehty aseeksi muunnetulla dummy-heittimellä? Aivan, ei tiettävästi yhtään, Kärnä kommentoi.

Hän kertoo jättävänsä lähiaikoina aiheesta kirjallisen kysymyksen sisäministeri Paula Risikolle (kok.).

–Mikäli tilannetta ei voida poliisihallituksen omin toimenpitein korjata, on lakia muutettava. Metsästys- ja noutajaharrastajien on saatava harrastaa harrastustaan ilman kallista ja täysin tarpeetonta lupabyrokratiaa. Nyt maalaisjärkeä lopultakin käyttöön, Kärnä vaatii.