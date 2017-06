Heinäluoma kieltäytyi jo toisen kerran – ”Rivit tiivistettävä Antti Rinteen johdolla”

Kipinä syttyi mutta roihu ei. Näin puntaroi tuntojaan SDP:n kansanedustaja, entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma ja kertoo, ettei hän pyri puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

­–En kiellä, ettenkö olisi miettinyt vakavasti, ja jälleen kaikilta mahdollisilta ja mahdottomiltakin kanteilta. Silti en saanut tarpeeksi painavia syitä päätökseni pyörtämiseen. Voi sanoa, että kenties kipinä syttyi, mutta roihua ei tullut. Ja jo itsessään vaativaan presidenttiehdokkuuteen tarvitaan se roihu.

Heinäluoma ilmoitti jo kertaalleen, ettei hän mieli presidenttikisaan ja viittoili Jutta Urpilaista ehdokkaaksi. Tämä kuitenkin kieltäytyi perhesyihin vedoten. Hän sai perheeseen odotetun adoptiopojan runsas vuosi sitten. Moni demari pyysikin Heinäluomaa harkitsemaan ehdokkuuttaan vielä kerran.

–Lupasin vielä kerran puntaroida asiaa – onhan kyseessä tehtävä, joka on suurin kaikista tehtävistä, joihin suomalainen poliitikko voi olla ehdolla. Lukuisat vetoomukset ja yksi turkulainen kukkapuskakin tekivät mielen kovin nöyräksi, Heinäluoma kertoo.

–Ratkaisevaa muutosta vuoden takaiseen ei ole tapahtunut. Rakennan edelleen uutta elämääni puolisoni poismenon jälkeen. En nyt sentään puolivallattomana leskimiehenä, mutta uuden ajan edessä kuitenkin.

Vuoden 2018 presidentinvaalien yksi odotetuimmista ilmoituksista tuli viikko sitten, kun istuva presidentti Sauli Niinistö kertoi pyrkivänsä jatkokaudelle. Poikkeuksellisesti Niinistö aikoo presidenttikisaan itsenäisenä, valitsijayhdistyksen ehdokkaana, eikä kokoomuksen ehdokkaana. Viime viikolla julkaistussa Ilta-Sanomien kyselyssä Niinistöä kannatti 72 prosenttia suomalaisista. Mittauksessa kysyttiin myös Heinäluoman kannatusta, joka oli 3 prosenttia.

Heinäluoma katsoo, että SDP:n pitäisi asettaa myös presidentinvaalissa oma vaihtoehto. Samalla hän kertoo, että puoluejohdon tulisi ottaa vastuuta, ja että puoluejohtaja Antti Rinteen olisi koottava joukot.

–Puoluejohdon on hyvä ottaa vastuuta ehdokaspohdinnassa ja näytettävä suunta presidentinvaaleihin. Rivit on tiivistettävä puheenjohtaja Rinteen johdolla valitun ehdokkaan taakse. Joukkojahan tunnetusti johdetaan edestä ja sille työlle meidän muiden on hyvä antaa tukemme, Heinäluoma.