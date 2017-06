Tuomioja: SDP:n on vakavasti harkittava Sauli Niinistöä

SDP:n pitkän linjan kansanedustaja, ex-ulkoministeri ja ulkopolitiikan vaikuttaja Erkki Tuomioja katsoo, että puolueen olisi nyt harkittava vakavasti, voisiko se tukea Sauli Niinistöä presidentiksi ensi vuoden vaaleissa.

Tuomioja arvioi, että Niinistöä tukee moni SDP:n kannattaja oli omalla puolueella presidenttiehdokas tai ei. Hän pohtii, että mikään ei tällä hetkellä puolla presidentin vaihtoa.

–Kun myös kansalaisten ylivertainen enemmistö on tästä samaa mieltä, on sosialidemokraattienkin vakavasti harkittava, voisiko Sauli Niinistö olla myös meidän tukemamme ehdokas presidentinvaalissa. Se, että hän on ilmaissut halunsa olla valitsijayhdistyksen ehdokas, on sellainen erottautuminen kokoomuksesta, jota voi pitää myös kädenojennuksena vasemmalle, Tuomioja arvioi Facebookissa.

–Suuri osa SDP:n kannattajista tulee puolueen suosituksesta riippumatta joka tapauksessa antamaan hänelle tukensa jo ensimmäisellä kierroksella.

Pohdintansa taustaksi Tuomioja muistuttaa Paavo Lipposen kohtalossa edellisissä presidentinvaaleissa. Kaksi kautta pääministerinä toiminut Lipponen keräsi vain 7 prosentin kannatuksen vuoden 2012 vaaleissa, eikä päässyt toiselle kierrokselle. Tuomioja ei pidä realistisena, että SDP saisi tulevissa vaaleissa oleellisesti parempaa tulosta.

Presidenttiehdokkaaksi povattu kansanedustaja Eero Heinäluoma ilmoitti maanantaiaamuna, ettei hän aio ryhtyä SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Tuomioja, jonka nimi myös on pyörinyt presidenttiehdokasspekulaatioissa, katsoo silti, että paineet oman ehdokkaan asettamiseksi ovat kovat. Ehdokkaitakin on mutta Tuomioja pohtii avoimesti, onko riittävän hyviä.

–SDP ei ole pikkupuolue ja meillä täytyy olla todellinen intressi vaikuttaa vaalin tulokseen. Meillä on toki asettaa ehdokkaaksi pitkä rivi ansioituneita sosialidemokraatteja, naisia ja miehiä. Kaikki täyttävät hyvin presidenttiehdokkaan roolin, mutta harva vielä yhtä selvästi omaa niitä tietoja ja sitä kokemusta, joka Tasavallan Presidentiltä täytyy edellyttää, Tuomioja pohtii ja arvioi enemmistön SDP:n äänestäjistä ajattelevan samoin.

SDP:tä eduskunnassa kaikkiaan jo 35 vuotta edustanut Tuomioja muistuttaa, että vaikka Niinistön talous- ja yhteiskuntapoliittinen linja poikkeaa SDP:n linjasta, ei presidentillä ole toimivaltaa näissä kysymyksissä. Sen sijaan SDP:n ja Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjat ovat lähellä toisiaan, Tuomioja näkee.

–Sosialidemokraateilla ei ylipäätään ole ollut huomauttamista siihen tapaan, jolla Niinistö on presidentille kuuluvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamistehtävää hoitanut, vaan olemme sitä voineet varauksetta tukea.