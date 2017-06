”Paras kesä ikinä!” – Saariselkä avaa rinteensä laskettelijoille, ja tältä se nyt näyttää

Lapissa vietetään poikkeuksellisen hienoa alkukesää. Saariselän laskettelukeskus kertoo avaavansa osan rinteistään laskettelijoille viikonlopuksi.

Inarilaisen Ski Saariselän Iisakkipään hissit 3 ja 4 sekä viisi rinnettä ovat auki ainakin torstaista lauantaihin.

– Paras kesä ikinä! Rinteet auki torstaista lauantaihin, keskus iloitsee tiedottessaan.

– Näin runsaslumisia keväitä on noin kaksi vuosisadassa. Viimeksi taisi olla 1969. Eli jos haluat laskea Saariselällä kesällä, tee se nyt.

Ohessa Kaunispään nettikamerasta napattu kuva, joka kertoo lumitilanteesta Saariselällä. Kaunispää on yksi Saariselän tuntureista.

Saariselän tempauksesta aiemmin kertoneen Ylen mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun keskuksessa kokeillaan kesäaukioloa. Lapin lumikerros on poikkeuksellinen paksu vuodenaikaan nähden, sillä Enontekiöllä mitattiin vielä viime viikolla 58 senttimetrin kinos – puoli metriä normaalia enemmän. Myös Saariselällä alkukesä on mittaushistorian toiseksi lumisin, Yle kertoo, ja rinteissä on vielä paksulti lunta. Laskettelukausi päättyi virallisesti toukokuun lopussa.