Näkökulma: Antti Rinteen hätätila

Sauli Niinistön ”hurmokselliseen” kampanja-avaukseen verrattuna SDP:n presidenttiehdokkaan metsästys näyttää kärsimysnäytelmältä, pohti politiikan erikoistutkija Erkka Railo Twitterissä. Arvioon on helppo yhtyä ja oikean kontekstin se saa, kun muistaa, että SDP on vuoden 2007 jälkeen hävinnyt peräjälkeen kolmet eduskuntavaalit, kolmet kuntavaalit, kahdet eurovaalit ja yhdet presidentinvaalit.

Maanantaiaamun ensimmäinen uutinen oli, että pitkän linjan demarikansanedustaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma kieltäytyi presidenttiehdokkuudesta jo toistamiseen. Heinäluoma viittoili puheenjohtajalle Antti Rinteen suuntaan todeten, että puheenjohtajan tulisi nyt löytää ehdokas, koota joukot ja muistutti perään, että joukkoja johdetaan edestä.

Joku saattoi lukea rivien välistä: ”Antti, tää olis nyt sun homma”.

Vaikka Rinne kuinka vakuutteli, että oma ehdokas löytyy ”kivuttomasti”, on selvää, että SDP:n on nyt vaikea löytää nimekäs ehdokas, joka suostuisi ottamaan osuman joukkueen puolesta.

Iltapäivälehtien viikonlopuksi julkaisemien kyselyjen mukaan Sauli Niinistö olisi voittamassa vaalin suoraan ensimmäisellä kierroksella. Viime vaalien kakkosen, Pekka Haaviston, kannatus oli 11–12 prosenttia ja SDP:n Heinäluoman 3 prosenttia. Tavoitteena olisi Paavo Lipposen viimeksi saaman 7 prosentin kannatuksen päihittäminen.

Ehkä siksi Heinäluoman heitot ensin Jutta Urpilaiselle ja sitten Rinteelle synnyttävät ennemmin mielleyhtymiä polttopallosta kuin syötöiltä pistepaikoille.

Rinne väistikin nopeasti Heinäluoman heiton. Hän laski ilmeisen ”kivuttomasti”, että olisi helpompi saavuttaa toivottu tulos muualla ja ilmoitti kokoavansa joukot sekä johtavansa heitä edestä presidentinvaalin sijaan samaan aikaan järjestettävissä maakuntavaaleissa.

Rauhanmerkkiä napinlävessään kantava Erkki Tuomioja teki omat johtopäätöksensä gallup-luvuista ja ehdotti, että ehkä kenenkään demarin ei tarvitsisi ottaa osumaa. Että demarit voisivat asettua tukemaan Sauli Niinistöä.

Tämän tekee mahdolliseksi paitsi se, että Niinistö on tällä kertaa ehdolla (kokoomuksen tukemana) itsenäisenä ehdokkaana, myös se, että Niinistöllä on Tuomiojan mielestä SDP:lle sopiva ulkopoliittinen (lue Nato-) linja. Kokoomus päätti vuosi sitten, että sen tavoitteena on saattaa Suomi Naton jäseneksi lähivuosina, kun taas Niinistö ja demarit – Liisa Jaakonsaarta lukuun ottamatta – eivät näe syytä liittyä nyt Natoon.

Mutta vaikea olisi nähdä SDP tukemassa kokoomustaustaista ”työväen presidenttiä”. Se olisi selvä merkki äänestäjälle: Mihin sitä SDP:tä enää tarvitaan? Harakatkin ilkkuisi, enkä nyt välttämättä viittaa entiseen puheenjohtajaehdokkaaseen.

Rinne otti aikalisän ja sanoi, että porukalla pohditaan, elokuussa kerrotaan.

Maanantain tilanne näyttääkin SDP:n kannalta heikommalta kuin viime viikon lopussa: silloin oli sentään nimi pelissä ja muutama tukijakin. Railokin leukaili, että tilanteessa ”alkaa olla kansallisen hätätilan tunnelmaa: Mistä löydämme SDP:lle presidenttiehdokkaan?!”.

Hätiin riensivät toimittajat Matti Virtanen Talouselämästä ja Timo Haapala Ilta-Sanomista. He saivat nopeasti kokoon listat sopivista ehdokkaista, jotka kävisivät nyt kun Rinne, Heinäluoma ja Jutta Urpilainen ovat kieltäytyneet: Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen, Miapetra Kumpula-Natri, Sanna Marin ja Tytti Tuppurainen. Niin, ja tietenkin se Atlantti- (lue Nato-) seuran Liisa Jaakonsaari. Mutta onko kellään riittävän hyvää syytä tehdä valtakunnalliset tv-vaalit ja hävitä?

