Erikoista hämmentämistä Halla-ahon ja Terhon kisassa – Putkonen: ”Uudet säännöt tulossa”

Perussuomalaisten puheenjohtajavaalin tulosta ei voi haastaa myöhemmin oikeuteen, vastaa puolueen työntekijä Matti Putkonen poliitikkopiirien juorusta. Putkonen on hyvin tietoinen ja pahastunut huhusta. Vastaisuuden varalle puolue haluaa kuitenkin muuttaa sääntöjään.

–Kuka sitä pyörittää? Sanos nyt. Lähinnä vihreät ovat tätä yrittäneet pyörittää, Putkonen syyttää.

Eduskunnassa on kiertänyt huhu, jonka mukaan perussuomalaisten säännöissä oleva aukko mahdollistaisi sen, että vaalin ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanut olisikin laillinen puheenjohtaja, vaikka hän ei saisikaan yli 50 prosenttia annetuista äänistä ja häviäisi vaalin toisen kierroksen.

Näin siis ykköskierroksen voittaja voisi toisen kierroksen hävitessään viedä asian käräjille ja oikeus joutuisi ratkomaan, kuka on perussuomalaisten laillinen puheenjohtaja. Huhusta kirjoitti myös Talouselämä, joka kertoi, että asialla spekuloitiin vihreiden tilaisuudessa.

Juoru perustuu siihen, että perussuomalaisen puolueen säännöissä ei ole mainintaa siitä, miten puheenjohtaja valitaan. Puoluelaissa säädetään, että jollei henkilöä valita yksimielisesti tai puolueen säännöissä toisin sanota, ”kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa”. Sen tarkemmin enemmistövaalitapaa ei ole määritelty, mutta yhdistyslaissa se määritellään siten, että valituiksi tulevat ”eniten ääniä saaneet, jollei säännöissä ole vaadittavasta enemmistöstä muuta määrätty”.

Putkosen mukaan esitetynlainen skenaario on mahdoton, mutta myöntää, että säännöissä ei ole puheenjohtajan valinnasta säädetty. Hänen mukaansa asia on tarkoitus korjata sunnuntaina puoluekokouksessa.

–Meillä on uudet säännöt nyt tulossa kokouspäätökseen. Niissä tämä on oikaistu ja pantu kuntoon. Mutta tämän me olemme myös varmistaneet Patentti- ja rekisterihallinnosta ja parilta todella kovalta juristilta: eli lähtökohta on se, että jos joku meidät haastaa oikeuteen, me pärjäämme siinä, Putkonen sanoo.

Varmemmaksi vakuudeksi Putkonen viittaa puoluekokouskutsun yhteydessä jaettuihin Puoluekokouksen toimintasääntöihin. Niissä sanotaan selvästi, että uuden puheenjohtajan tulee saada yli 50 prosentin kannatus joko suoraan ensimmäisellä kierroksella tai viimeistään toisella.

–Siellä on H-osiossa kohta 23, jossa tämä asia – mistä vihreät lähinnä vouhkaavat – on tehty selväksi. Ja se on tarkistettu, että se täyttää kaikki juridiset edellytykset, Putkonen toteaa.

Ja näin H-osion kohdassa 23 lukee (linkki pdf-tiedostoon):

”Mikäli puolueen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajia tai puoluesihteeriä valittaessa on samalle paikalle enemmän kuin kaksi kannatettua ehdokasta eikä kukaan heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta annetuista äänistä, järjestetään kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali, jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. […] Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.”