Jopa 65 %:n perintövero ja pomoille palkkakatto – Näillä 6 keinolla professori pysäyttäisi eriarvoistumisen

Tuore raportti ehdottaa Suomeen kuutta toimenpidettä eriarvoistumisen kitkemiseksi, kertoo Kauppalehti. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo nostaa raportissa esiin taloustieteellisen tuloerontutkimuksen uranuurtajan Anthony B. Atkinsonin esittämiä keinoja, joista Suomessa voitaisiin ottaa oppia.

Eriarvoistuminen on kasvanut Suomessa, vaikka tuloerot ovat maailman mittakaavassa pieniä. Hiilamon mielestä huolestuttavaa on se, että köyhimmät ovat jääneet muista suomalaisista jälkeen muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaaliturvaleikkausten takia. Hiilamo nostaa Atkinsonin 15 keinon joukosta esiin kuusi toimenpidettä.

1. Vähittäiskaupan kilpailun lisääminen

Kilpailupolitiikan lisäämisellä voisi olla tulonjakovaikutuksia. Ehdotuksen taustalla on ajatus siitä, että valta on keskittynyt suuryrityksille ja se lisää eriarvoisuutta. Kun tähän mennessä kaavoituksessa on suosittu vähittäiskaupan keskittymistä ja automarketteja, ovat pienet yrittäjät karisseet markkinoilla ja suuret yritykset päässeet määrittelemään hinnat. Tulonjakovaikutuksien ottaminen huomioon kilpailupolitiikassa voisi Hiilamon mukaan ratkaista näitä ongelmia, vaikka kilpailupolitiikkaan voikin olla vaikea toteuttaa Suomen kaltaisessa pienessä maassa. Hiilamon mukaan kilpailuun kannustaminen on merkittävää esimerkiksi sote-uudistuksessa, jos suurten terveydenhuollon yritysten ei haluta ottavan markkinoita haltuunsa.

2. Johtajien palkkakatto

Yritysjohtajien palkkojen nousu on kasvattanut tuloeroja viime vuosina. Atkinson on ehdottanut, että sovitun palkkakaton noudattaminen olisi julkisten tilausten saamisen ehtona ja että organisaatioiden olisi kerrottava sen maksamien ylimpien ja alimpien palkkojen välinen suhde. Nämä toimet voisivat itsessään hillitä johdon palkkoja. Hiilamo arvioi, että Suomessa voitaisiin lähteä liikkeelle näistä ajatuksista ja sääntelyn luomisesta julkisten organisaatioiden työntekijöiden ylimmille palkoille.

3. Talletusten minimituoton takaaminen

Kansantalouden ja kotitalouksien välisiin pääomatuloihin tulee lovi, kun rahastopalveluista maksetaan palveluiden tuottajille. Vastalääkkeeksi Atkinson on esittänyt valtion takaamaa minimituottoa. Suomessa liikkeelle voitaisiin laskea valtion tuotto-obligaatioita. Hiilamo arvioi, että valtion olisi melko helppo panna ehdotus toimeen.

Hiilamon mukaan toimenpiteellä olisi lähinnä symbolista merkitystä, kun finanssilaitosten rahastotuotteille tarjottaisiin vaihtoehtoa. Se voisi kuitenkin laskea rahastopalveluiden hintoja ja tukea piensijoittajien omaisuuden karttumista.

4. Perusturvan nostaminen ja laajentaminen

Hiilamon mukaan suomalainen turvaverkko vuotaa. Kun muut etuudet eivät riitä, yhä useampi turvautuu toimeentulotukeen. Eriarvoisuuden vähentämiseksi olisi tarveharkintaisia työmarkkinatukia, asumistukea ja toimeentulotukea uudistettava. Hiilamo näkee valoa perustulokokeilussa.

5. Perintöveron kiristäminen

Varallisuuserojen purkamisesta Atkinson on ehdottanut perintöveron rajua nostoa. Jos perintöveroa nostettaisiin Suomessa Atkinsonin oppien mukaisesti, porrastettaisiin veroa ja enimmillään perinnöstä maksettaisiin 65 prosentin vero.

Suomessa on perintö- ja lahjaverotuksessa liikuttu päinvastaiseen suuntaan. Uudistuksen toteutumiseksi ehdotus vaatisikin kansalaisten tukea ja kansainvälistä veroyhteistyötä.

6. Pääomaverotuksen muuttaminen progressiiviseksi

Ehdotus muuttaisi radikaalisti suomalaista verojärjestelmää. Atkinson on esittänyt, että pääomatuloja ja ansiotuloja verotettaisiin samalla veroprosentilla. Lisäksi alimmalla tulotasolla ansiotuloista olisi mahdollista tehdä mittava vähennys.

Hiilamo myöntää ajatuksen olevan Suomessa vallankumouksellinen, mutta näkee, että sillä voisi olla myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen. Uudistus olisi helppo toteuttaa, mutta Hiilamon mukaan se vaatisi nykyistä enemmän tukea taakseen.

