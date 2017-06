SDP:n presidenttipeliin kaksi naista? Demarivaikuttaja kertoo Ylellä ”indikaattorin”

SDP on ottanut presidentinvaalista itselleen kohtuutonta taakkaa, katsoo demareita lähellä olevan Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Majander painottaa, ettei vaali ole SDP:lle millään tavalla kohtalonkysymys.

Puheenjohtaja Antti Rinne on linjannut, että SDP:lle tulee oma presidenttiehdokas. Itse ehdokasta ei vaan vielä ole löytynyt. Maanantaina ehdokkuuden torjui jo toistamiseen entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma. Myös Rinne itse, Jutta Urpilainen, Liisa Jaakonsaari ja Erkki Tuomioja ovat torjuneet ajatuksen ehdokkuudesta. Tilanteesta on tullut kierre, jota on tuskallista seurata, Majander myöntää.

–Kyllähän tässä on ilmassa ollut jo jonkun aikaa ja eri tilanteissa se, että demareiden surkuttelu alkaa muuttua kansanhuviksi jollakin lailla ja pilapiirrosten jatkuvaksi aiheeksi. Kyllä tämmöinen kierre pitäisi saada ehdottomasti katki, Majander sanoo.

Demokraatti-lehden päätoimittaja Mikko Salmi puolestaan arvioi, että jos presidenttiehdokkaan nimeäminen venyy elokuulle, se ei helpota puolueen tilannetta. Hänen mukaansa puolueen johtoryhmä kokousti eilen ja teki ehdotuksen presidentinvaalista huomenna pidettävään puoluevaltuuston kokoukseen. Salmi näkee, että ainakin kaksi potentiaalista naisehdokasta vielä puntaroi ehdokkuuttaan.

–Yksi indikaattori miettimisestä on se, kun ei vastaa puhelimeen. Sanna Marinia ja Maarit Feldt-Rantaa on nyt tosi vaikea saada kiinni. Yleensä he ovat saatavissa kiinni, Salmi vihjailee Ylellä.

Hän katsoo, että Marin on osoittanut kiinnostuksensa Tampereella ja että Feldt-Ranta olisi profiililtaan mielenkiintoinen. Majander ei halua nostaa esille nimiä, mutta on Salmen kanssa yhtä mieltä siitä, että presidenttiehdokkaiden joukossa olisi ”ehdottomasti tilaa ja hyvä paikka naisehdokkaalle”.

–Minusta kaikki jotka eivät ole sanoneet ei, ovat potentiaalisia ehdokkaita, Majander toteaa.

