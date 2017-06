”Ruotsin-raja kiinni turvapaikanhakijoilta” – Näin pj-ehdokkaat vastaavat maahanmuuttoon

Sekä Sampo Terho että Jussi Halla-aho kiristäisivät Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Heidän lisäkseen myös kaikki muut perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaat vastasivat Uuden Suomen kyselyyn.

Puheenjohtajakisasta odotetaan Sampo Terhon ja Jussi Halla-ahon välistä taistoa, josta näyttää kyselyjen perusteella tulevan tiukka. Lisäksi ehdolla ovat kansanedustajat Leena Meri ja Veera Ruoho sekä Suomen Sisun varapuheenjohtaja ja Harjavallan perussuomalaisten puheenjohtaja Riku Nevanpää. Uuden Suomen sähköpostikysely lähetettiin kaikille ehdokkaille, ja kaikki vastasivat. Pyysimme lyhyitä ja perusteltuja vastauksia.

Esitimme kuusi kysymystä, joista ensimmäinen oli: Mikä on tärkein toimenpide, jolla kiristäisit maahanmuuttopolitiikkaa?

Lue alta, mitä ehdokkaat vastasivat kysymykseen. Muista lukea myöhemmin myös muut jutut Uuden Suomen kyselystä. Koko kysely julkaistaan torstaiaamuna.

Sampo Terho: Yksinkertaisesti pitämällä kiinni hallituksen 80-kohtaisesta turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta, jossa itse olin puolueemme pääneuvottelija. Ohjelma sisältää mm. perheenyhdistämisten kriteerien kiristämisen täysimääräisesti EU-direktiivin puitteissa. Lisäksi olen ehdottanut Suomen kansalaisuuden myöntämisen hidastamista Tanskan mallin mukaisesti.

Jussi Halla-aho: Suomen pitäisi ottaa käyttöön rajavalvonta Ruotsin-vastaisella rajalla ja kieltäytyä ottamasta vastaan Ruotsista tulevia turvapaikanhakijoita.

Leena Meri: Hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman mukaiset toimenpiteet on vietävä loppuun kokonaisuudessaan koskien perheenyhdistämisen kriteerien täysimääräistä kiristystä sekä kotoutusrahan uudistamista. Uutena ongelmana ovat myös kielteisen turvapaikka- ja käännytyspäätöksen saaneet ihmiset, jotka eivät poistu maasta. On yleisen lainkuuliaisuuden, talouden ja sisäisen turvallisuuden kannalta kestämätöntä, että tuomioistuinten lainvoimaisia päätöksiä ei oikeusvaltiossa noudateta. Euroopan komissio on linjannut, että henkilö voidaan ottaa säilöön jopa 18 kuukaudeksi, jos hän on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja hänen voidaan olettaa katoavan. Tätä mahdollisuutta tulee käyttää maasta poistamisen turvaamiseksi lainsäädäntöä muuttamalla.

Veera Ruoho: Vetovoimatekijöiden poistaminen.

Riku Nevanpää: Maahanmuuttopolitiikassa ei ole muutettavaa. Rajavalvontaa on tehostettava ja rajat on suljettava pyrkyreiltä/elintasosurffareilta. Lisäksi on otettava käyttöön viisumikäytäntö. Muutettavaa on pakolaiskiintiöissä, jotka tulee nollata ja turvapaikanhakijoiden käsittelyä pitää muuttaa huomattavasti tiukempaan suuntaan.

