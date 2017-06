Tyly viesti euroerosta haaveileville: Mahdoton tilanne nousi esiin pj-kyselyssä

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaiden kärkinimet Jussi Halla-aho ja Sampo Terho toteavat Uuden Suomen kyselyssä, että Suomen euroero edellyttäisi myös eroa Euroopan unionista, mikä tekee asiasta vaikean. Muista ehdokkaista vain Veera Ruoho oli euroerosta ”vähemmän kriittinen”.

Kysyimme ehdokkailta myös EU-kansanäänestyksestä, jota Terho on väläytellyt kertomatta omaa kantaansa asiaan. Uuden Suomen kyselyssä Terho toteaa, että äänestys tarvitaan, mutta ajankohta pitää harkita. Halla-ahon mielestä taas perussuomalaisten pitäisi ennen kansanäänestystä selvittää oma kantansa EU-jäsenyyteen.

Puheenjohtajakisasta odotetaan Sampo Terhon ja Jussi Halla-ahon välistä taistoa, josta näyttää kyselyjen perusteella tulevan tiukka. Lisäksi ehdolla ovat kansanedustajat Leena Meri ja Veera Ruoho sekä Suomen Sisun varapuheenjohtaja ja Harjavallan perussuomalaisten puheenjohtaja Riku Nevanpää. Uuden Suomen sähköpostikysely lähetettiin kaikille ehdokkaille, ja kaikki vastasivat. Pyysimme lyhyitä ja perusteltuja vastauksia.

Esitimme kuusi kysymystä, joista viides liittyi Euroopan unioniin ja kuudes euroon:

5. Tulisiko Suomen järjestää kansanäänestys EU-jäsenyydestä?

6. Tulisiko Suomen erota eurosta?

Lue alta, mitä ehdokkaat vastasivat kysymyksiin. Muista lukea myös muut jutut Uuden Suomen kyselystä. Koko kysely julkaistaan torstaiaamuna.

Sampo Terho:

5. Kyllä, mutta ajankohtaa on harkittava. EU on Suomen edellisen kansanäänestyksen jälkeen mm. laajentunut Itä-Eurooppaan (mikä on tehnyt Suomesta pysyvän nettomaksajan), juntannut läpi Lissabonin sopimukseksi kutsutun perustuslain ja ottanut käyttöön yhteisvaluutan sekä paljon sääntelyä sen ylläpitämiseksi. Monissa muissa maissa on järjestetty kansanäänestyksiä EU:n suurista uudistuksista, Suomessa ei.

6. Useat asiantuntijat ovat todenneet, että nykymuotoinen euro on ollut maamme taloudelle haitallinen. Samoin esimerkiksi kikyä ei olisi tarvinnut tehdä, jos meillä olisi oma valuutta ja itsenäinen rahapolitiikka. Käytännössä eurosta eroaminen edellyttää kuitenkin nykykäsityksen mukaan myös EU:sta eroamista, joten näistä äänestettäisiin yllä kertomallani tavalla samalla kertaa.

Jussi Halla-aho:

5. Ei tässä tilanteessa, koska sillä ei olisi edellytyksiä menestyä. Ensin perussuomalaisten pitäisi selvittää oma kantansa EU-jäsenyyteen.

6. Pitäisi, mutta eroaminen yhteisvaluutasta ei ainakaan nykyisten sääntöjen puitteissa ole mahdollista ilman, että erotaan Euroopan unionista.

Leena Meri:

5.–6. EU puhuttaa. Monet kokevat etteivät ole saaneet riittävästi sanoa siitä, miten EU-integraatio syvenee kaikkeen päätöksentekoon ja itsemääräämisoikeutemme kapenee koko ajan. Tästä syystä seuraavalla hallituskaudella EU-jäsenyydestä (mukaan lukien eurossa säilyminen) tulisi antaa kansalle mahdollisuus äänestää asiassa.

Ennen äänestystä on laadittava napakka selvitys siitä, mitä taloudellisia vaikutuksia mahdollisella EU-erolla ja euroerolla olisi. Mitä se tarkoittaisi vientiyrityksille, tulleille, kuluttajahinnoille, lainojen koroille sekä Suomen kansainvälisille sopimuksille, joissa olemme EU:n kautta. Me tarvitsemme selvityksen pohjaksi, jotta voimme äänestää oikean tiedon pohjalta.

Parasta mielestäni olisi, jos palaisimme EU:n alkuperäisiin talousliiton tavoitteisiin. Tavoitteena oli tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus. Ihmisten vapaa liikkuvuus on sen sijaan osoittautunut ongelmalliseksi. Se on laajentunut turvapaikkakysymykseksi ja taakanjaoksi sen suhteen. Miljoonia ihmisiä liikkuu Euroopassa hakemassa kuka mitäkin. Tämä ei ole ollut ihmisten vapaan liikkuvuuden alkuperäinen tarkoitus, vaan työssäkäynnin helpottaminen toisessa jäsenvaltiossa.

Lisäksi piti alun perin olla niin, ettei yhdenkään maan julkista taloutta lähdetä taloudellisesti tukemaan, jotta se voisi säilyä euromaana (ns. no bail out). Nyt olemme takaamassa ja rahoittamassa muita maita, kuten Kreikkaa, jonka ongelmat eivät tunnu ratkeavan. Vaikka Suomi eroaisi eurosta, kaikki antamamme sitoumukset Kreikan tukemiseen jäävät voimaan. Koko järjestelyyn ei olisi tullut lähteä edellisellä hallituskaudella.

Veera Ruoho:

5. Ei. Ensin on seurattava Brexitin kehitystä ja tehtävä Suomen osalta selvitykset EU:n hyödyistä ja haitoista tavalliselle ihmiselle ja yrittäjälle.

6. Tähän asiaan olen vähemmän kriittinen.

Riku Nevanpää:

5. Pitäisi, jos sellainen näin itsestään selvässä asiassa koetaan tarpeelliseksi. Mielestäni Fixit pitää käynnistää heti, eikä siihen kansanäänestystä tarvita. Miksi? Siksi, että EU on vain tarpeeton ongelma, kyseessähän on pelkästään neuvostoliittolaisen keskushallintomallin jatke. Suomi on itsenäinen maa, joka ei tarvitse ulkopuolisen instituution ohjailua tai määräilyä.

6. Kyllä, välittömästi. Mutta muuntokurssin tulee olla sama kuin aikanaan euroon siirryttäessä (5,94573 mk). Tällöin huomaamme suoraan, paljonko pilipalivaluutta-eurokupru on nostanut hintatasoja ja aiheuttanut todellisen kansantalouden romahduksen.

Lue myös:

”Ruotsin-raja kiinni turvapaikanhakijoilta” – Näin pj-ehdokkaat vastaavat maahanmuuttoon

Poliisikansanedustaja paljasti radiossa kuuluvansa salaiseen FB-kohuryhmään

Timo Soini hallitushuhuista: ”Järjen valo jättää herkimmät”

”Seteliselkärankaiset eivät enää vie puoluetukia” - Halla-aho pitää puheita ”soinilaisten” omasta ryhmästä ”hurjina juttuina”

Jari Lindström vastaa huhuihin: ”Voi kuinka väärässä ovat nämä nillittäjät!”