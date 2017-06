Piraattivaltuutettu järkyttyi ensi kokouksessaan: ”Arvotontti meni vahvaan alihintaan” – Päällikkö oikaisee

Helsingin uudessa kaupunginvaltuustossa aloittanut piraattipuolueen Petrus Pennanen syyttää heti ensimmäistä kokousta kyseenalaisesta politikasta. Kyse on Jätkäsaaren tornihotelliksi kutsutun Clarion-hotellin tontista, joka myytiin hotellimiljonäärille Pennasen mielestä pilkkahintaan. Helsingin kaupungin tonttipäällikkö kiistää syytökset.

Tontti myytiin hintaan 476€/kerrosneliö. Päälle tulevat lisänä parin prosentin korot. Pennanen huomauttaa Puheenvuoron blogissaan, että kantakaupungin normaali hintataso on 1500–2500 euroa. Hän sivaltaa, että ”yhteisesti omistettu tonttimaa keskeisellä alueella ei ole pikkuasia, joka voidaan myydä kymmenien miljoonien alihintaan kertomatta kaupunkilaisille syytä”.

– Clarion-hotellin arvotontti Jätkäsaaressa myytiin vahvaan alihintaan sijoitusyhtiölle. Uskottavia perusteluja kauppahinnalle ei esitetty, Pennanen kirjoittaa.

–Keskeisellä rantapaikalla sijaitsevan tontin arvo on epäilemättä haarukan yläpäässä. Esitetylle ja läpi menneelle myyntihinnalle oli annettu perusteeksi hämärä, epärealistisiin korkoprosentteihin perustuva vertailu olemassa olevan vuokrasopimuksen tuottoon. Salissa käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että todellinen syy oli jotain aivan muuta – huhuiltiin lakimiehen "unohduksesta" ottaa myyntioptio mukaan vuokrasopimukseen ja varainsiirrosta jonkun kaverille, mutta faktat jäivät kertomatta.

Pennasen mielestä alle markkinahinnan voidaan mennä vain todella hyvästä syystä, joka pitää myös kertoa avoimesti. Dan Koivulaakso (vas.) esitti kokouksessa myymisen hylkäämistä Vesa Korkkulan (vas.) kannattamana. 71 valtuutettua äänesti myymisen puolesta ja 14 sitä vastaan.

Päällikkö: Hotellitontti on aivan eri asia

Helsingin kaupungin tonttipäällikkö Sami Haapanen torppaa Pennasen syytökset heti alkuunsa.

–Se ei kyllä pidä paikkaansa, Haapanen sanoo suoraan väitteeseen alihinnasta.

– Tämä on ihan käypä markkinahinta, hän sanoo ja lisää, että asiassa on käytetty myös ulkopuolista asiantuntijaa.

Haapanen huomauttaa, että on otettava huomioon myös se, että Jätkäsaaren tontille on ollut erittäin vaikea rakentaa ja lisäksi rasitteena on ollut vanha makasiinirakennus, jonka saneeraaminen on ollut hotellinomistajalle ”todella haastavaa”. Pennasen esittämä hintahaarukka 1500–2500 €/kerrosneliömetri on Haapasen mukaan mahdoton hotellitonttimarkkinoilla.

–Missään nimessä sellaisia summia ei hotellitonteista makseta Suomessa missään.

Haapasen mukaan Pennasen hintahaarukka vastaa kantakaupungin huippuasuntotontteja, kun Jätkäsaaren tapauksessa oli kyseessä hotellitontti.

– Se on aivan eri liiketoimintaa ja se on aivan eri käyttötarkoitus.

Hän arvelee Pennasen viittaavan ”hämärällä vertailulla” laskelmaan, joka tehtiin liittyen maavuokrasopimuksen vuokratulojen nykyarvoon verrattuna kauppaan ja kauppahintaan.

–Täytyy sitten muistaa, että kaupan jälkeenhän kaupunki saa siitä vielä kiinteistöverotuloja.

Valtuustossa käytiin keskustelua siitä, onko 7 prosentin diskonttauskorko oikealla tasolla. Diskonttaus tarkoittaa tulevaisuuden rahavirran nykyarvon laskemista. Haapasen mukaan 7 prosenttia tulee siitä, että kaupunki on asettanut yritystonteille 5 prosentin tuottotavoitteen ja inflaatio-olettama on 2 prosenttia.

–Tällä tavalla diskonttauskoron suuruus määritetään yleisesti kiinteistöarviointilaskelmissa.

Haapanen muistuttaa, että kaupunginhallitus vahvisti kesäkuussa 2014 maanmyynnin edistämisperiaatteet, ja tontinluovutuksessa pitää olla ”linjakas eikä tuuliviiri”. Haapasen mukaan loppuun jalostetuissa toimitilatonteissa lähtökohtana on myyminen.

Pennanen puhuu vuokrasopimukseen kirjatusta myyntioptiosta. Haapasen mukaan vuonna 2014 oli kiire saada tontti rakenteille ja maavuokrasopimus tehtyä, jolloin katsottiin, että myyntiasia otetaan poliittiseen käsittelyyn myöhemmin.