Rehtori kiistää huhut uhasta – Islam-protesti voi tuoda uudet ohjeet kouluihin

Vesalan koulun rehtori Juha Juvonen kiistää huhut, joiden mukaan yksi koulun oppilaista olisi eristetty pois koulun päättäjäistilaisuudesta. Viime viikon islam-protestin jälkikuohunnassa on esitetty syytöksiä koulua kohtaan. Protesti on johtanut keskusteluun myös kaupungin johdossa.

Helsingin kaupungin perusopetusjohtaja Outi Salo kertoo Uudelle Suomelle, että protesti nosti esiin kysymyksen siitä, ovatko koulujen ohjeistukset ajan tasalla. Hän huomauttaa, että vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut. Tarkoitus on selvittää, onko ohjeistuksia tarpeen tarkentaa ja jos on, millä tavalla.

–Syksyllä arvioidaan tilanne ja käydään meidän ohjeistukset läpi, Salo sanoo.

– Tämä nostatti esiin sen, että [ne] pitää arvioida uudestaan, hän sanoo viitaten protestiin.

Vesalan peruskoulun liepeille kerääntyi viime viikolla parikymmentä henkeä vastustamaan niin sanottua ”islamisaatiota”. Taustalla oli koulussa pidetty aamunavaus, jossa soitettiin lyhyt pätkä laulettua koraania koskien ramadania ja paastoa. Poliisi oli paikalla turvaamassa tilannetta.

Protesti on aiheuttanut vilkkaan jälkikeskustelun muun muassa siitä, saako koulun luona pitää mielenosoituksia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tehnyt protestista tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle.

Rehtori kiistää someväitteet uhasta

Rehtori Juha Juvonen ampuu alas somessa kiivaana käyneet spekulaatiot siitä, että yksi koulun oppilaista olisi eristetty päättäjäisjuhlasta jonkinlaisen uhan vuoksi. Juvonen kertoo Uudelle Suomelle, että oppilas sai todistuksen muista erillään omassa luokassaan, mutta kyseessä oli oppilaan oma toive, josta keskusteltiin ja sovittiin myös tämän huoltajan kanssa. Rehtorin mukaan oppilas ei perustellut pyyntöään sen tarkemmin. Kyseinen oppilas oli viime viikon islam-protestissa paikalla koulupäivän jälkeen.

Mielenosoittajien jakamassa somevideossa vaikuttaa siltä, että koulusta olisi annettu oppilaalle mahdollisuus valita uhkaavan päättäjäistilanteen tai erillisen todistuksenjaon välillä. Rehtori kiistää tämän. Rehtorin mukaan minkäänlaista fyysistä uhkaa oppilasta kohtaan ei ole tullut ilmi, eikä henkilökunnan tiedossa ole mitään erityistä uhkaa oppilasta kohtaan. Tämän kanssa keskusteltiin rauhallisessa hengessä ja siinä tuli esiin ”eri osapuolien aiemmat huutelut ja ärtymys”. Tarkemmin hän ei voi oppilaan asioita kommentoida.

–Oppilaan oma pyyntö oli, että todistus jaetaan omassa luokassa.

Jälkipuinnissa ilmeni ärtymystä ja ahdistusta

Koulussa järjestettiin protestin jälkipuinti opettajien johdolla. Rehtori huomauttaa, että mielenilmaus kohdistui koulun 1–9-luokkalaisiin oppilaisiin, joten kohde on moraalisesti väärä. Yksityiskohtia hän ei voi jälkipuinnista kertoa.

–Varmasti jotkut sen ahdistavana kokivatkin.

–Sitä on ihmetelty, minkä takia he tulevat tänne ja kyllä se varmasti sellaista ärtymystä ja hämmennystä on aiheuttanut, rehtori kertoo ja lisää, että mitään isompaa ei kuitenkaan ole tullut ilmi.

Rehtorin mukaan protestitilanteen hoitamisesta koulu on saanut sekä kiittävää että kriittistä palautetta, joista jälkimmäinen on liittynyt lähinnä siihen, että koulun luona tai lähistöllä ei saisi järjestää protesteja.

–He ovat hyvin vihaisia siitä, että tällainen tapahtuu koulun lähellä, mikä on ihan hyvin ymmärrettävää.

Rehtori huomauttaa, että koulu ei voi siirtää mielenosoituksia, mutta kehuu poliisin toimineen tilanteessa hyvin. Poliisi siirsi mielenosoituksen kauemmas koulusta kesken tapahtuman.

”Hyökkäykselle ei saa antaa periksi”

Rehtori ei aio lannistua kohun johdosta. Protestin taustalla ollut 10 sekunnin mittainen koraanipätkä käsitteli ramadania ja paastoa, mutta maahanmuuttovastaisissa piireissä se tulkittiin rukouskutsuksi. Juvosen mukaan kyse oli tapakulttuurin esittelemisestä, ei uskonnollisesta aamunavauksesta.

Rehtorin mukaan suvaitsevaisuusaamunavauksia jatketaan ”ihan taatusti”, mutta millä tavalla, sitä pohditaan. Hän sanoo, että jos ”tällaisen hyökkäyksen” johdosta koulua kohtaan, annetaan periksi, ollaan huonossa tilanteessa.

–Ei saa antaa painostuksen vaikuttaa siihen, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan, hän sanoo ja viittaa opetussuunnitelmassakin huomioituun suvaitsevaisuuteen.

–Tämä on ollut ihan täysin asiallinen aamunavaus.

Vieläkö Vesalan koulun aamunavauksessa saa soittaa laulettua koraania?

– En sano siihen juuta enkä jaata, mutta katsotaan. Kyllähän meillä lauletaan Suvivirsikin, on lauantaina laulettu kaksikin kertaa että kyllä nämä sinänsä ovat rinnastettavia, kunhan ei mennä uskonnon harjoittamisen puolelle.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä on pyytänyt valtakunnansyyttäjää arvioimaan, ovatko tietyt mielenosoitukseen osallistuneet henkilöt kommenteillaan syyllistyneet kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaukseen tai muuhun rikokseen. Pimiä viittaa somevideoon ja siinä esiintyneeseen huuteluun. Pimiä muistuttaa, että sananvapaus ja kokoontumisvapaus eivät oikeuta loukkaamaan ihmisarvoa, ja pitää erityisen moitittavana, että julkinen vihapuhe tapahtui koulun läheisyydessä ja kohdistui lapsiin. Poliisi on kertonut, että tilanne sujui rauhallisesti.

