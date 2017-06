Kokoomuslainen ryöpyttää professorin esitystä: ”Kateus naapurin rikastumisesta on tärkeämpi kuin oma työllistyminen”

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) arvostelee kovin sanoin tiistaina julkistettua sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon esitystä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Jaskari puuttuu erityisesti ehdotuksiin perintö- ja lahjaveron ja suurimpien tuloluokkien työn verotuksen kiristämisestä. Hän tarttuu myös siihen, että Hiilamon mukaan työllisyysasteen kohottamiseen ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota.

–Näkemys kuvaa hyvin sosiaalipolitiikan professorin taustaa sosiaalipuolen ammattilaisena - ei talouden. Kakun ajatellaan aina olevan samankokoinen, kyse on vain siitä, että minkä kokoisiin paloihin kakku jaetaan. Tulonjaon tasaisuus on tärkeämpää kuin se, onko maassa tuloja. Kateus naapurin mahdollisesta rikastumisesta on tärkeämpi kuin oma työllistyminen. Kakun tekijöitä syyllistetään: ottaako joku röyhkeä isomman osan kakusta, vaikka on tuonut jauhot, kerman, mansikat ja paistouunin mukanaan, Jaskari kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

–Ristiriitaisen esityksestä tekee se, että samanaikaisesti professori vaatii aktiivisia työllisyystoimia. Ensin otetaan pois kiinnostus yrittää/edetä urallaan eteenpäin ja työllistää ihmisiä ja sitten syyllistetään samat henkilöt siitä, miksi he eivät investoi Suomeen tai miksi he myyvät yrityksensä ulkomaille ja hajauttavat sijoituksensa maailmalle kotimaan sijasta, hän jatkaa.

Hiilamon raportissa esitetään muun muassa perintöveron porrastamista siten, että enimmillään perinnöstä maksettaisiin jopa 65 prosentin vero. Jaskari huomauttaa, että jo nykyinen perintö- ja lahjavero on merkinnyt sitä, että sukuyhtiöt myydään mieluummin muualle kuin etsitään jatkajaa ”omasta porukasta”.

–Moni yritysten jatkajista taas joutuu ottamaan suuret lainat veron maksamiseksi. Tämä raha on pois yritysten kasvattamisesta ja ihmisten työllistämisestä. Samanaikaisesti huudetaan lisää kasvollisia omistajia ja työllistäjiä Suomeen. Ristiriitaista, hän kommentoi.

Jaskarin mukaan perintö- ja lahjaveron voimakas kiristys kirpaisee myös niitä, jotka ovat koko elämänsä säästäneet oman asunnon maksamiseksi ja haluavat jättää jotain myös seuraavalle sukupolvelle.

–Suomalaisten ei anneta vaurastua ja vaurastumisen kautta osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Ruotsissa ja Norjassa perintö- ja lahjavero on poistettu. Ei ihme, että Ruotsissa on neljä miljoonaa osakesäästäjää ja Suomessa 800 000. Tänä vuonna Ruotsissa on arviolta listautumassa 54 yritystä pörssiin, Suomessa kenties neljä. Ruotsalaisten annetaan vaurastua.

Lue lisää Hiilamon ehdotuksista: Jopa 65 %:n perintövero ja pomoille palkkakatto – Näillä 6 keinolla professori pysäyttäisi eriarvoistumisen