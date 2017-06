Jussi Halla-aho vastaa Petteri Orpolle: ”Perussuomalaiset menee tällä linjalla”

Perussuomalaisten tuore puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo, ettei ole vielä keskustellut keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän tai kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon kanssa.

-En ole kuullut heistä mitään, Halla-aho sanoi Uudelle Suomelle.

Petteri Orpo sanoi Halla-ahon valinnan jälkeen Verkkouutisille, ettei perussuomalaiset ole sama puolue kuin ennen.

–Nyt tilanne on se, että emme tiedä, onko hallituksessa takuumiestä perussuomalaisten osalta esimerkiksi edellä mainitun kirjauksen osalta. Mielessäni on paljon avoimia kysymyksiä, joita on noussut esiin muun muassa perussuomalaisten puheenjohtajakamppailun aikana ja myös aiemmin, Orpo kommentoi.

Halla-aho vastaa, että perussuomalaiset on erilainen puolue nyt, koska puheenjohtaja on uusi.

–Perussuomalaiset on tietenkin siinä mielessä erilainen puolue, että sillä on uusi puheenjohtaja. Mutta meillä on edelleen sama kenttä ja kenttä on valinnut sen linjan, mitä minä edustan, joten perussuomalaiset menee tällä linjalla.

Orpo linjasi Verkkouutisille, että kokoomus voi olla vain sellaisessa hallituksessa, joka nojautuu kestäviin ja hyviin länsimaisiin arvoihin.

–Sellaisia ovat esimerkiksi jokaisen ihmisen luovuttamattomat ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate.

Oppositiopuolue vihreiden ensi viikonloppuna eroava puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö sanoo, että Halla-ahon valinta ravistelee Suomea.

–Nyt testataan sitä, ovatko kokoomus ja keskusta hylkäämässä vain vallassa pysyäkseen suvaitsevaisen ja tasa-arvoa tavoittelevan aateperintönsä kokonaan. Halla-ahon linjaa edustava perussuomalainen puolue on jatkossa vain yhden asian liike: ihmisiä jakavaa, Suomen kansainvälistä asemaa sulkevaa ja vähemmistöjen asemaa heikentävää politiikkaa ajava puolue. Suomella ei ole varaa siihen, että tällainen puolue on hallitusvastuussa, Niinistö sanoi.

–Se heikentäisi ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä Suomessa. Vastuu Suomen suunnalle on nyt ministerien Sipilän ja Orpon käsissä. Kyseessä on enemmän kuin yhden hallituksen kohtalo, hän jatkoi.

Aikaisemmin lauantaina vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaati jo uusia vaaleja Halla-ahon valinnan vuoksi. Myös SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma arvioi hallituksen lähtölaskennan alkaneen.

Pääministeri Juha Sipilä ei toistaiseksi ole kommentoinut Halla-ahon valintaa.

Hallituspuolueiden kolmen puheenjohtajan trio on koolla maanantaina aamupäivällä pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

