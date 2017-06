Politiikan tutkija: ”Tämä olisi kovaa peliä - kukaan muu ei suostu pelastamaan Sipilän hallitusta”

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo arvioi, että uudet vaalit saattaisivat olla kokoomuslaisten mielestä puolueen edun mukaiset.

–Tämä olisi kovaa peliä, mutta uudet vaalit saattaisivat olla kokoomuslaisten mielestä - ja perustellusti - heidän etunsa, hän toteaa Twitterissä liittyen Jussi Halla-ahon nousuun perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

–Jos kokoomus nyt ilmoittaa, että se jättää hallituksen, kukaan muu ei suostu pelastamaan Sipilän hallitusta. Uudet vaalit erittäin todennäköiset, Railo sanoo.

Myös Åbo Akademin valtiotieteen professori Göran Djupsund arvioi, että Halla-ahon valinta aiheuttaa hallituskriisin.

–Halla-ahon valinnan seuraukset? Hallituskriisi, sote jäätyy, keskusta ja Soini häviäjiä, hän twiittasi.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo arvioi Talouselämälle ja Verkkouutisille, ettei perussuomalaiset ole Halla-ahon valinnan jälkeen sama puolue kuin ennen. Hallituspuolueiden uudistuneen johtokolmikon on määrä aloittaa neuvottelut perussuomalaisten uudesta tilanteesta heti maanantaina.

Jussi Halla-aho ehti lauantaina jo vastata Petteri Orpolle.

–Perussuomalaiset on tietenkin siinä mielessä erilainen puolue, että sillä on uusi puheenjohtaja. Mutta meillä on edelleen sama kenttä ja kenttä on valinnut sen linjan, mitä minä edustan, joten perussuomalaiset menee tällä linjalla, hän totesi.

Myös keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä sanoo Ilta-Sanomien mukaan Halla-ahon valinnan perussuomalaisten johtoon merkitsevän sitä, että perussuomalaiset on nyt eri puolue kuin ennen ja kauempana keskustan arvomaailmasta.

–Kova paikka tämä on hallitukselle, Sipilä kommentoi

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvioi, että on viisainta nukkua yön yli.

–Nyt lienee viisainta nukkua yön yli, ehkä kahdenkin, hän twiittasi Halla-ahon valinnan jälkeen.

Aikaisemmin lauantaina vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaati jo uusia vaaleja Halla-ahon valinnan vuoksi. Myös SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma arvioi hallituksen lähtölaskennan alkaneen.

