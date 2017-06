Jussi Halla-aholle tyrmäävä oikea käsi: Laura Huhtasaarelle valtava äänivyöry

Perussuomalaisten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu Laura Huhtasaari tyrmäävällä äänivyöryllä. Huhtasaari oli Halla-ahon suosikki tehtävään.

Salin reaktioista pystyi ennakoimaan vaalitulosta. Huhtasaari sai nimittäin jo aiemmin raikuvat aplodit ennen vaalia pitämänsä puheen jälkeen.

Halla-aho on ilmoittanut aiemmin suosikkinsa ensimmäiseksi ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, johon tehtävään hän kannattaa Juho Eerolaa. Halla-aho on sanonut aiemmin julkisuudessa, että Huhtasaaressa on ministeriainesta. Häntä on veikkailtu aiemmin uudeksi ulkoministeriksi. Halla-ahon valinnan seurauksena spekulaatiot siitä, vaihtaako perussuomalaiset nyt ministereitään, käy kuumana.

Halla-aho kommentoi aiemmin tänään Iltalehdelle, että ulkoministerin salkku kuuluisi luontevasti hänelle väistyvältä puheenjohtajalta Timo Soinilta. Lisäksi hän sanoi, että aikoo tehdä oman esityksensä ministereistä.

Yhdessä Huhtasaari ja Halla-aho ovat joka tapauksessa kova kaksikko, sillä molemmat kannattavat erittäin tiukkaa maahanmuuttolinjaa.

Huhtasaari sai vaalissa 781 ääntä, eliitin ehdokkaana nähty puolustusministeri Jussi Niinistö 450 ääntä ja kolmanneksi tullut kansanedustaja Ville Tavio 94 ääntä.