Asettuuko perussuomalaiset Sauli Niinistön taakse? ”Tuntuu olevan tyytyväisyyttä”

Puolueohjelman mukaan perussuomalaiset valitsee tänään presidenttiehdokkaansa Jyväskylän puoluekokouksessa. Puolueen vastavalittu puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi lauantai-iltana ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan, ettei hän itse missään tapauksessa aio asettua puolueensa presidenttiehdokkaaksi ensi tammikuun vaaleissa.

-En pysty ottamaan jyrkkää kantaa presidenttikysymykseen, hän vastasi ja sanoi että puolue voi hyvin asettua tukemaan myös istuvan presidentin Sauli Niinistön uudelleenvalintaa.

-Jos perussuomalaiset asettaa oman ehdokkaan, hänen pitää tuoda puolueelle jotain lisäarvoa, Halla-aho sanoi.

Hän sanoi olevansa ”kahden vaiheilla” siitä, pitäisikö ehdokasta asettaa lainkaan.

-Kautta puoluekentän tuntuu olevan tyytyväisyyttä istuvan tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaan hoitaa virkaansa, Halla-aho sanoi.

Lauantaina uudelleen virkaansa valittu puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoi, että kokouksen pitäisi ensin päättää, asetetaanko ehdokas ja käsitellä nimiä vasta sen jälkeen.

Niinistön kampanjaa vetävä kokoomuksen entinen puoluesihteeri Heikki A. Ollila ei torjunut perussuomalaisten mukaantuloa Sauli2018 -kampanjaan.

-Kansanliike (valitsijayhdistys) tulee asettamaan Niinistön ehdokkaaksi. Sen jälkeen kukin puolue voi tehdä hänen suhteen ratkaisunsa, Ollila tviittasi Halla-ahon tiedotustilaisuuden jälkeen.

Halla-aho sanoi tiedotustilaisuudessaan harkitsevansa myös ministerivaihdoksia, ja että olisi "luontevaa", jos vanha puoluejohto siirtyy syrjään. Hän ei kuitenkaan vaatinut suoraan entisen puoluejohtajan Timo Soinin eroa ulkoministerin paikalta.

-On luontevaa, että ministerivaihdoksista keskustellaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ollut vahvasti Soinin linjoilla. Halla-aho sanoi, että jokaisen ryhmän jäsenen on mietittävä miten he suhtautuvat demokraattisesti valittuun uuteen puoluejohtoon. Halla-aho vihjasi käytännössä, että jos hänen linjansa ei kelpaa, lähteminen on sallittua. Lue tarkemmin: Halla-aholta raju vihjaus eduskuntaryhmän hajoamisesta: ”Jos ei kelpaa, perussuomalaiset ei ole vankila”

Hallituskumppaneiltaan eli kokoomuksen Petteri Orpolta ja keskustan Juha Sipilältä Halla-aho vaatii tiukkaa pitäytymistä hallitusohjelmassa. Suomi ei hänen mukaansa saa suostua esimerkiksi turvapaikkapolitiikassa mihinkään EU-maiden keskinäiseen pakolliseen taakanjakoon, koska siitä ei ole kirjausta hallitusohjelmassa.

-Jos hallituskumppanit eivät suostu noudattamaan perussuomalaisten toivomia kirjauksia, meidän pitää miettiä onko perussuomalaisten syytä tukea heidän hankkeitaan, Halla-aho sanoi ja mainitsi erityisesti maakuntauudistuksen sekä sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain.

