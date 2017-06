Keskustalainen varoittaa perussuomalaisten eristämisestä: ”Uusia vaaleja esittävät pelaavat vain yhteen pussiin”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä varoittaa perussuomalaisten eristämisestä puheenjohtajavaihdoksen vuoksi. Samalla Kärnä sanoo olevansa huolissaan puoluejohdon kokonaisuudesta.

–On totta, että Halla-ahon perussuomalaiset ei nimestään huolimatta ole sama puolue kuin Timo Soinin perussuomalaiset. Puolueen painotukset ovat muuttuneet. On siltikin mielipuolista leimata yhtä puoluetta sen puheenjohtajan takia näin voimakkaasti. Yhtä mielipuolista olisi pyrkiä systemaattisesti eristämään heidät. Tällä on vain yksi seuraus: puolue kasvaa ajan myötä maamme suurimmaksi. Ilmiö on hyvin tunnistettavissa naapurimaassamme Ruotsissa. Kaikki voimakkainta kritiikkiä sekä uusia vaaleja esittävät tahot pelaavat vain yhteen pussiin ja tuo pussi kuuluu Halla-aholle, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Kärnä arvioi Halla-ahon olevan yhteistyökykyinen, mutta pohtii koko uutta puoluejohtoa. Koko perussuomalaisten uusi puheenjohtajisto koostuu nyt niin sanotuista halla-aholaisista, sillä varapuheenjohtaksiksi nousivat Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juha Eerola.

–Mitä itse Halla-ahoa tiedän, hän älykkäänä ihmisenä kykenee kyllä myös yhteistyöhön. Enemmänkin olen huolissani puoluejohdon kokonaisuudesta. Tuntuu erittäin vaikealta ajatella, että puolustaisin suuressa salissa esimerkiksi ministeri Laura Huhtasaaren linjauksia, josta on muodostunut kuva ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja evoluutioteorian kiistävänä kreationistina. Samalla on huomattava, että on tietyllä tavalla loogista, että Halla-aho jopa haluaisi lentää ulos hallituksesta. Tämä tekisi hänestä heti kärkeen marttyyrin, joka yhteistyöhalustaan huolimatta petettiin. Tällainen asetelma suhteessa uusiin vaaleihin olisi todella haastava. Haluammeko luoda sellaisen, Kärnä kysyy.

Hän arvioi, että Suomen kannalta voisi olla parempi, että perussuomalaiset jatkaisi hallituksessa.

–Suurin kysymysmerkki onkin, miten Halla-aho nyt tilanteen aikoo pelata? Suomen, vai oman puolueensa kannalta?

