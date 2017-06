Halla-aholta tyly vastaus Orpolle linjapuheessa: ”Kokoomus ajaa itseään nurkkaan”

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kiistänyt linjapuheessaan puheenjohtajakollegojensa, pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) arvelut, joiden mukaa perussuomalaiset on nyt muuttunut erilaiseksi puolueeksi kuin mikä se oli edellisen puheenjohtajan Timo Soinin aikana.

Hän korosti, että kaikki viisi puheenjohtajaehdokasta olivat asiakysymyksissä ”varsin yksituumaisia”.

-Puolue olisi joka tapauksessa valinnut uuden puheenjohtajan, koska vanha ei ollut käytettävissä, ja se olisi joka tapauksessa saanut maahanmuutto- ja EU-kriittisen puheenjohtajan, koska muunlaisia ei ollut tarjolla. Vaalissa ja valinnoissa oli kyse painotusten muuttumisesta, ei linjan muuttumisesta.

Halla-aho sai salin nauramaan huomautettuaan, että perussuomalaisilta on toivottu liittymistä kokoomuksen arvoihin. Hän sanoi pitävänsä hallitusohjelmaa kelvollisena, mutta noudattavansa perussuomalaisia arvoja. Halla-aholta tuli tylyä tekstiä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle.

-Kokoomus ajaa mielestäni itseään ja hallitusta hankalaan nurkkaan, josta on pian vaikea päästä ulos kasvojaan menettämättä. Kuten sanottua, ongelma tuntuu tässä tapauksessa olevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien henkilöissä, eikä niinkään poliittisessa linjassa. Poliittinen linjammehan on kirjoissa ja kansissa, eikä se ole mihinkään muuttunut.

Halla-aho lisäsi, että perussuomalaiset on edelleenkin yleispuolue, ja että hänen linjansa voi lukea puolueen vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmasta. Hän ihmetteli, että muissa puolueissa on arvosteltu perussuomalaisten uuden johdon puheita.

-Näyttää siltä, että muut puolueet ja media sietävät pitkin hampain sitä, että meillä on paperilla omat tavoitteemme, mutta se on liikaa, että puhumme niistä ääneen.

-Perussuomalaisilla on omat näkemyksensä, joita jäsenistö edellyttää puoluejohtomme edustavan.

Halla-aho toisti usein esittämänsä näkemyksen, ettei hallitusohjelmaa tarvitse kirjoittaa uusiksi.

-Ymmärrämme, että hallitusohjelma on kolmen puolueen kompromissi, eikä se voi vastata täysin meidän omaa ohjelmaamme. Luonnollisesti edellytämme, että myös meille tärkeitä kirjauksia kunnioitetaan ja toteutetaan.

”Yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa”

Lukuun ottamatta kokoomukselle suunnattua kovaa kritiikkiä Halla-ahon puhe keskittyi tuttuihin teemoihin ja oli halla-ahomainen, mutta yllättävän säyseä. Kansallismielisyys, hallitsemattoman maahanmuuton vastustaminen ja EU-kriittisyys korostuivat.

Halla-aho totesi, että puoluekokouksen lauantaina tekemät henkilövalinnat lähettivät ”selkeän viestin siitä, mihin suuntaan jäsenkunnan enemmistö haluaa puoluetta kehitettävän”.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola, joista Huhtasaari ja Eerola olivat Halla-ahon suosikkeja. Myös Hakkarainen edustaa puolueen maahanmuuttokriittistä linjaa.

-Valituksi tulleet ehdokkaat ovat suorapuheisia ja profiloituneet voimakkaasti niillä teemoilla, jotka ovat globalisaation ja hallitsemattoman maahanmuuton vuoksi kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan useimmissa Länsi-Euroopan maissa, Halla-aho sanoi.

Hänen mukaansa perussuomalaisten on suhtauduttava suopeasti yhteistyöhön muiden kansallismielisten puolueiden kanssa.

-Tämä linjaus koskee ennen kaikkea ruotsidemokraatteja, koska Tanskan kansanpuolueen kanssa teemme jo yhteistyötä, Halla-aho sanoi.

Hän kertoi perussuomalaisten juurien olevan ”pienen ihmisen puolustamisessa”, mutta vähitellen puolueesta on tullut ”kanava myös niille, jotka uskovat itsenäisiin kansallisvaltioihin ja tiukkaan maahanmuuttopolitiikkaan”.

Köyhät vastakkain

Halla-ahon mukaan on muodikasta sanoa ettei köyhiä saa asettaa vastakkain, mutta käytännössä köyhät ovat ”nimenomaan vastakkain” ja ”julkinen talous pitkälti on nollasummapeliä”.

-Kaikki maailman parantamiseen käytetyt voimavarat ovat pois jostakin muusta. Kansallismielinen ajattelu asettaa oman kansan pienet ihmiset etusijalle, ei siksi, että se olisi hauskaa vaan siksi, että pitkällä tähtäimellä tämä on ainoa kestävä ratkaisu, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten uuden puheenjohtajan mukaan puolueen äänestäjille toinen tärkeä teema on suhtautuminen Euroopan integraatioon, johon ”vanhojen puolueiden kanta on valitettavan epämääräinen.

-Kysyttäessä vastustetaan liittovaltiota, mutta käytännössä kannatetaan kaikkia yksittäisiä integraatiohankkeita, jotka lisäävät Euroopan unionin liittovaltiomaista luonnetta, Halla-aho moitti.

EU-ero ei realistinen

EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus oli Halla-ahon mielestä keskeinen syy sille, että britit päättivät erota unionista. Työperäistä muuttoliikettä ei Halla-ahon mielestä kannata hillitä siirtämällä rahaa vauraammista jäsenmaista köyhempiin, koska se tekisi unionista ”rahansiirtoautomaatin, jossa Suomen kaltaisella maalla on pysyvä nettomaksajan rooli”.

Halla-ahon mukaan Suomen ero EU:sta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä realistinen vaihtoehto, koska suurin osa suomalaisista kannattaa jäsenyyttä.

-Olen kuitenkin sitä mieltä, että perussuomalaisten tehtävä ainoana EU-kriittisenä puolueena on edistää ja ylläpitää kriittistä ja perusteltua keskustelua. Lisäksi meidän pitää EU:n jäsenenä irtautua mallioppilaan roolista ja etsiä liittolaisia niistä jäsenmaista, jotka suhtautuvat kansallisen suvereniteetin nakertamiseen epäilevämmin, Halla-aho sanoi.

Hän ihmetteli sitä, että Suomi on Maltan ohella ”ainoa jäsenmaa, joka toteuttaa täysimittaisesti turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja Kreikasta ja Italiasta”. Mallia pitäisi hänen mielestään ottaa Tanskasta ja Itävallasta, jotka eivät toteuta näitä siirtoja lainkaan.

Hallituksessa jatketaan

Halla-aho ilmoitti, että perussuomalaisten on pysyttävä hallituksessa. Hän myönsi realistisesti, että se tarkoittaa myös omasta linjasta tinkimistä – ”ainakin ennen kuin saamme 101 kansanedustajaa seuraavissa eduskuntavaaleissa”.

-Toisaalta pitää varoa antamasta ymmärtää, että olisimme hallituksessa hinnalla millä hyvänsä, koska silloin hallituskumppaneilla ei ole mitään syytä huomioida perussuomalaisten toiveita niissä kysymyksissä, joissa me olemme eri mieltä kuin kaikki muut, Halla-aho sanoi.

Hän jatkoi vielä kokoomuksen moittimista:

-Kokoomus ajaa mielestäni itseään ja hallitusta hankalaan nurkkaan, josta on pian vaikea päästä ulos kasvojaan menettämättä. Kuten sanottua, ongelma tuntuu tässä tapauksessa olevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien henkilöissä, eikä niinkään poliittisessa linjassa. Poliittinen linjammehan on kirjoissa ja kansissa, eikä se ole mihinkään muuttunut.

Hallituksen hajoaminen henkilökysymyksiin olisi Halla-ahon mielestä ”valitettavaa”, koska monet uudistukset jäisivät kesken ja ”pahin vaihtoehto on poukkoileva päätöksenteko”.

Tarjous eduskuntaryhmälle

Puheensa lopuksi Halla-aho toisti sanomansa, jonka mukaan perussuomalaisia ei suinkaan ole kaapattu, koska se on johdon valinnan osalta ”Suomen demokraattisin puolue” ja sitä on ”mahdotonta vallata, koska meillä on suora jäsendemokratia”.

Halla-aho tarjosi sovintoa perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, jonka jäsenistä suurin osa ajoi puheenjohtaja Timo Soinin seuraajaksi Sampo Terhoa.

-Haluan ylipäätään korostaa eduskuntaryhmän roolia ja parlamentaarista suhdetta eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän välillä. Toisin sanoen sitä, että eduskuntaryhmällä on kansalaisten antama suora mandaatti, ja ministeriryhmä ottaa evästykset eduskuntaryhmältä ja nauttii sen luottamusta.

-Edellinen puheenjohtaja hoiti tehtäväänsä 20 vuotta. Itse olen hoitanut sitä yhden päivän, joten asioihin perehtyminen ja ihmisiin tutustuminen vie hetken, Halla-aho sanoi.

Lähteenä osin: Talouselämä