Sauli Niinistö: ”Hyviin tapoihin on kuulunut, että jossain vaiheessa presidentiltä kysytään ulkoministerin henkilöstä”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei sunnuntaina halunnut puuttua hallituspohjaan tai hallituksen jatkoon perussuomalaisten puheenjohtajavaalin jälkeen.

–Minä en presidenttinä tässä vaiheessa voi olla valitsemassa, minkälainen hallituspohja Suomessa tästä eteenpäin vallitsee. Perustuslain mukaan se on puolueitten tehtävä, hän sanoi Kultaranta-keskustelujen vuoksi järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Niinistö kertoi keskustelleensa lauantaina pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa.

–Hallitustilanne näyttää olevan yhtä avoin kuin siinä vaiheessa, kun eilisiltana pääministerin kanssa puhuimme. Nyt on mielenkiintoista tavata ulkoministeri Soini ja valtiovarainministeri Orpo, kun he tulevat tänne (Kultarantaan).

Niinistö antoi ymmärtää toivovansa, että hänen mielipidettään kysytään, jos perussuomalaiset haluaa vaihtaa ulkoministeri Timo Soinin.

–Hyviin tapoihin on kuulunut, että jossain vaiheessa presidentiltä kysytään ulkoministerin henkilöstä. Onko se vain hyvä tapa vai jotain muuta, katsotaan sitten.

Pääministeri Juha Sipilä linjasi aikaisemmin sunnuntaina, että ”ministeriniminä ei voi olla kuka tahansa”. Lue lisää: Juha Sipilä: ”Huomenna on johtopäätösten aika”

Tutkijoiden ja opposition väläyttämien uusien vaalien mahdollisuutta Niinistö kommentoi juristina.

–Kyllä meillä perustuslakia on perusteltu sillä tavalla, että ei ole mitään automatiikkaa hallituksen eronpyynnön ja uusien vaalien välillä. Jos istuva hallitus jättää eronpyyntönsä, sitten katsotaan, löytyykö uusi pohja eduskunnasta. Jos puolueet tulevat ja ilmoittavat, ettei sellaista löydy, siinä vaiheessa katsotaan sitten muuta.

Niinistön mukaan Suomeen on saatu ”uusperussuomalainen” puolue, kun puoluekokous päätti vaihtaa koko puheenjohtajiston.

–Minusta se eilinen näytti siltä, että on likipitäen uusi puolue, kun koko puheenjohtajisto vaihtui, hän totesi.

Perussuomalaisten uudella puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla ja toisella varapuheenjohtajalla Teuvo Hakkaraisella on tuomio kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Asia mietitytti Niinistöä.

–Se seikka, että kahdella on tuollainen tuomio, meillähän yleensä ajatellaan, että tuomion kärsimisen jälkeen teko on sovitettu, mutta kyllä heillä aika tehtävä on edessään, jos haluavat todella vakuuttaa meidät siitä, että ne elementit, jotka tuomioon vaikuttivat, ovat poissa, hän kommentoi.

–Nyt niin kuin mistä tahansa tuomiosta, olisi hyvä parantaa tapansa. Tämä ihan yleisesti, hän jatkoi hetkeä myöhemmin.

Niinistö kommentoi lyhyesti myös sitä, voisiko hänestä tulla perussuomalaisten presidenttiehdokas. Perussuomalaisten puoluekokous päätti sunnuntaina, ettävarsinaisen päätöksen puolueen presidenttiehdokkaan asettamisesta tekee puoluevaltuusto. Niinistö pyrkii jatkokaudelle valitsijayhdistyksen kautta.

–Kansanliike perustuu nimenomaan yksilöitten tuen osoittamiseen. Kyllä periaatteessa tietysti suomalaiset ovat tervetulleita tukemaan. En odota, että tämä uusi puolue minua ehdokkaakseen asettaisi. En usko, että sellaista vaaraa on olemassa, kun kukaan ei ole perään kysellyt, hän kuittasi.

Lue myös: