Kultaranta-keskustelut alkoivat - Niinistö: ”Enemmän huomiota omaan turvallisuuteen”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö linjasi Kultaranta-keskustelujen avauspuheenvuorossaan, että Euroopan on kohdistettava enemmän huomiota omaan turvallisuuteensa. Niinistön mukaan EU tavallaan edelleen ulkoistaa turvallisuutensa.

–Tähän on painavia syitä, ja tuskin kukaan kyseenalaistaa keskeisiä ratkaisuja. Silti yhä selvemmäksi käy, että eurooppalaisten tulee kiinnittää enemmän huomiota omaan turvallisuuteensa.

Samalla presidentti korosti, että kun puhutaan eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä, ei tarkoiteta yhteistä puolustusta, ainakaan vielä.

–Mutta ”Euroopan suojelun” nimissä me yhä enemmän kysymme, mitä voisimme ja mitä meidän pitää eurooppalaisella tasolla tehdä enemmän yhdessä varjellaksemme kansalaisiamme, yhteisiä etujamme ja arvojamme. Itselleni asia tiivistyy tähän: jokaisen nimensä arvoisen unionin tulee tehdä osansa kansalaistensa turvallisuuden varmistamiseksi. Ajan mittaan tämä saattaa tarkoittaa myös yhteistä eurooppalaista puolustusta.

Suomen lähestymistapaa Niinistö kuvailee hyvin suoraviivaiseksi.

–Me näemme runsaasti käyttämätöntä potentiaalia EU:n puolustusyhteistyössä. Katsomme EU:n olevan turvallisuusyhteisö, joka perustuu solidaarisuudelle ja keskinäiselle riippuvuudelle. Haluamme EU:n olevan kunnianhimoinen, mutta samalla katsomme, että pienet ja konkreettiset askeleet ovat paras tapa edetä puolustuksen saralla. Haluamme tulevien järjestelyiden olevan kaikille avoimia, mutta ei siten, että ne päätyvät pienimmän yhteisen nimittäjän tasolle. Ja viimeiseksi: haluamme edistää EU:n ja Naton yhteistoimintaa luodaksemme toisiaan tukevan eikä toisiaan estävän turvallisuusjärjestelmän Eurooppaan.

"Kyse ei ole EU:n tai euron vastustamisesta"

Sunnuntain avauskeskustelussa ruoditaan Euroopan turvallisuusinstituutioiden tulevaisuutta. Keskustelua edeltäneessä tiedotustilaisuudessa Federica Mogherini nosti esiin sen, että tutkimusten mukaan EU-maiden kansalaiset haluavat vahvempaa yhteistä ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa Eurooppaan.

–Tästä syystä teemme juuri nyt työtä näiden asioiden vahvistamiseksi. Ei ole sattumaa, että brittiläiset ystävämme haluavat edelleen tehdä yhteistyötä turvallisuusasioissa, hän kommentoi.

Mogherini huomautti, että vahvempaa yhteistä puolustusta halutaan siitä huolimatta, että EU-vastaisuus ja eurokriittisyys on vahvaa.

–Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa on käynnissä systeemin vastainen liike. Kyse ei ole EU:n tai euron vastustamisesta, vaan vallassa olevan systeemin vastustamisesta. Mielestäni tämä kertoo siitä, että kansalaisten mielestä poliittiset instituutiot eivät tee työtä heidän hyväkseen. Kyse on paljon syvemmästä ja vaikeammasta ongelmasta kuin eurokriittisyydestä.

Varsinaisessa keskustelussa sen vetäjä International Institute for Strategic Studiesin johtaja Franҫois Heisbourg nosti esiin Saksan liitokansleri Angela Merkelin parin viikon takaisin lausunnon, jonka mukaan Euroopan on otettava kohtalonsa omiin käsiinsä.

Norjan ulkoministeri Børge Brende linjasi, että Euroopan on otettava enemmän vastuuta puolustuksestaan.

–Meidän ja Yhdysvaltojen välissä on valtameri ja lisäksi Eurooppa joutuu kohtaamaan kokonaan uuden tilanteen maahanmuutossa, josta väitetään, että olemme nähneet vasta jäävuoren huipun. Euroopassa saattaa olla erilaiset turvallisuusuhat kuin Atlantin takana, hän huomautti.

Federica Mogherini huomautti, ettei enää ole olemassa uhkia, joihin voidaan vastata pelkillä sotilasvoimilla.

–Ilmastonmuutos on turvallisuuskysymys, humanitaarinen apu on turvallisuuskysymys. Kyse on myös sen ymmärtämisestä, mitkä ovat ne strategiset poliittiset valinnat, jotka vaikuttavat turvallisuuteemme. Kun puhumme kohtalon ottamisesta käsiimme, puhumme myös poliittisista valinnoista. EU:sta ei ole tulossa sotilasliittoa.

Merkelin lausunto tulkittiin pari viikkoa sitten kuittaukseksi Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille. Hieman yllättäen Naton amerikkalainen varapääsihteeri Rose Gottemoeller puolusti Trumpia keskustelussa.

–Trump on tietenkin liikemies ja hän tuli Valkoiseen taloon sopimuspöydistä. Voisiko olla mahdollista, että hän vahvalla vanhojen instituutioiden arvostelullaan voisi saada aikaan jotain hyvää näiden instituutioiden uudistamisessa, hän kysyi.

Trump on arvostellut muun muassa Naton eurooppalaisten jäsenmaiden taloudellista panosta puolustusliittoon.

Viidettä kertaa järjestettäviin Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin sata keskustelijaa yhteiskunnan eri tahoilta. Osallistujien joukossa on muun muassa poliittisia päättäjiä, tutkijoita sekä hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia.