Tämä kokouksessa levinnyt paperi kuumensi perussuomalaisten tunteet – ”Eikö teitä hävetä?”

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen syyttää puoluekokouksessa levinnyttä lappusta virheellisistä tiedoista: Todellisuudessa nykypuoluevaltuustossa on maksimijäseniä 50, ei 21, kuten paperi väittää. Ministerivalinnoista taas ei hänen mukaansa ole olemassa minkäänlaista linjausta. Puoluehallituksen kasvattaminen vahvistaisi Moilasen mielestä demokratiaa. Puolueneuvostosta spekuloidaan Moilasen mukaan väärin argumentein puhumalla tuhannesta valtuutetusta, kun heitä todellisuudessa on alle 800. Ainoa kohta, jota Moilanen itsekin olisi pohtinut hiukan tarkemmin on esitysoikeuden poistaminen PS-nuorilta ja -naisilta puoluehallituksessa. Heillä olisi kuitenkin säilynyt muutoksen jälkeenkin läsnäolo- ja puheoikeus.