Halla-ahon eväät Kesärantaan: ”Paljon kahvia”

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho poistui vähäsanaisena puoluetoimistolta kokoustettuaan johtoryhmänsä kanssa. Halla-aholta kysyttiin, millaisin eväin hän lähti neuvotteluihin hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa.

– Paljon kahvia, Halla-aho kuittasi.

Hänen mukaansa puoluetoimistolla puhuttiin ”asioista”. Tämän tarkemmin hän ei kuvannut tilannetta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ilmoittanut, että tänään päätetään, jatkaako nykyhallitus toimintaansa. Halla-ahon nousu perussuomalaisten johtoon on kova pala etenkin kokoomukselle, jonka johtohahmot ovat arvioineet puolueiden arvojen olevan ristiriidassa. Sipilä, Halla-aho ja kokoomuksen Petteri Orpo neuvottelevat parhaillaan Kesärannassa pääministerin virka-asunnolla.

Halla-aho on linjannut puolueen haluavan pitää kiinni hallitusohjelmasta, joten hallituksen jatkaminen on mahdollista. Toinen vaihtoehto on nykyhallituksen hajoaminen ja uuden hallituspohjan muodostaminen joko neuvotteluiden tai uusien vaalien kautta.

Uusi Suomi seuraa neuvotteluita.

Hei mediaväki, pääministeri selostaa päivän kulkua erikseen myöhemmin. Kutsu tulee ajoissa. Keli on huono Kesärannan liepeillä odotteluun. — Markku Mantila (@MarkkuMantila) June 12, 2017

