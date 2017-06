Perussuomalaisten konkarille pilkkanaurua puoluekokouksessa – ”Täällä on käytetty sopimatonta kieltä”

Perussuomalaisten ex-puheenjohtaja ja konkaripoliitikko, valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka piti perussuomalaisten puoluekokouksessa yllättävän puheenvuoron, jossa hän nuhteli jäsenistöä kielenkäytöstä. Vistbacka sai osakseen pilkallista naurua.

Vistbacka puhui sunnuntaina puolueen sääntöuudistusesityksen yhteydessä.

-Minun mielestäni täällä on käytetty sopimatonta kieltä näistä säännöistä, Vistbacka sanoi ja salissa remahti selkeästi osin pilkallisenkin kuuloinen nauru.

-Lähinnä sen johdosta, että ei ole ymmärretty kaikilta osin kirjoitettua tekstiä, hän jatkoi ja sai taas pari pilkkahuutoa salista.

Tunteen kuumenivat sunnuntaina sääntöuudistusesityksen yhteydessä, kun useat jäsenet kävivät puhujanpöntössä haukkumassa esitystä salassa valmistelluksi ja valtaa kaventavaksi. Vaikutti siltä, että halla-aholaiset näkivät soinilaisten yrittäneen jonkinlaista vallankaappausta. Kuten kaikki muukin kokouksessa, tämäkin asia ratkesi halla-aholaisten hyväksi ja vieläpä äänivyöryllä. Esitys palautettiin siis uudelleen valmisteltavaksi.

Lue lisää: Tämä kokouksessa levinnyt paperi kuumensi perussuomalaisten tunteet – ”Eikö teitä hävetä?”

Vistbacka piti puheenvuorossaan esitystä pääosin hyvänä, mutta kritisoi sitä, että naisia ei ole otettu huomioon samalla tavalla kuin silloin, kun hän itse on ollut laatimassa pienen puolueen sääntöjä. Vistbacka viittaa kohtaan, joka poistaisi merkinnän siitä, että vähintään yhden varapuheenjohtajan on oltava nainen ja vähintään yhden mies. Hänen mukaansa kohdan taustalla ovat historialliset syyt siinä mielessä, että perussuomalaisissa miesvaltaisena puolueena on tarvittu naisen aseman vahvistamista.

- En ymmärrä sitä, että puoluehallitus on tehnyt tämän muutoksen.

Vistbacka toivoi puolueelta myös jäsenluetteloiden kuntoon laittamista, mikä hänen mukaansa onnistuisi ilman sääntömuutoksia puoluetoimistolta.

-Minä uskallan väittää, että hyvin monessa piirissä voi olla jopa neljännes sellaisia, jotka eivät ole ikinä maksaneet tai vuosikausiin jäsenmaksua tai nukkuvat tuolla haudan povessa.

Vistbacka huomauttaa, että tällöin on suuri vaara, että puoluevaltuuston jäsenyys vääristyy niiden piirien osalta, jotka pyrkivät tunnollisesti huolehtimaan jäsenluetteloista. Hän olisi toivonut puoluekokoukselta myös linjausta siitä, että puoluejohtoon valittavien on oltava puolueen jäseniä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Vistbacka toivoi, että jos asia palautuu valmisteluun, se tuotaisiin puoluevaltuuston ylimääräiseen kokoukseen, jotta tarpeelliset sääntömuutokset saataisiin tehtyä viipymättä.

LUE LISÄÄ:

Tämä kokouksessa levinnyt paperi kuumensi perussuomalaisten tunteet – ”Eikö teitä hävetä?”

Tutkija Ylellä: Nyt tehdään suuri päätös Jussi Halla-ahosta – ”Halutaanko tällaisen puolueen kanssa tehdä yhteistyötä?”

Nyt se sanottiin suoraan: ”Hallitus kaatuu - ei eväitä edes yritykseen”

Näkökulma: Halla-aho heitettävä heti ulos vallan ytimestä