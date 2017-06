Näin perussuomalaiset hylätään tai hyväksytään: ”Sipilällä mandaatti”

Perussuomalaisten jatko Juha Sipilän johtamassa hallituksessa on keskustan osalta vahvasti pääministerin käsissä. Asiasta kertoo Uudelle Suomelle keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä.

–Hänellä on mandaatti päättää, millaista (maan) hallitusta haluaa johtaa. Hänellä on täysi tuki puolueen organisaatiolta. Lopullinen päätös tehdään keskustan puoluehallituksessa puheenjohtajan esityksestä keskiviikkoaamuna, Kivelä sanoo.

Kuopiolainen Kivelä kuuluu itsekin keskustan puoluehallitukseen, jonka puheenjohtaja Sipilä on.

Pääministeri kertoo raivanneensa tilaa kalenteristaan maanantaista keskiviikkoon hallituskysymyksen hoitamiseksi. Keskustassa ei ole suoria askelmerkkejä tällaisen tilanteen varalle, ja tiettävästi myös eduskuntaryhmä osallistuu keskusteluihin siitä, tuleeko Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa jatkaa hallitusyhteistyötä.

Sipilää ja Orpoa hiertävät perussuomalaisissa viikonloppuna puolueen nuivalla siivellä miehitetty puheenjohtajisto. Sipilä, Halla-aho ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kävivät aiheesta keskusteluja Helsingissä pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Hieman kello kahdentoista jälkeen Halla-aho poistui paikalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja – eli puoluehallituksen varapuheenjohtaja – Janne Sankelo kertoo odottavansa nyt ”keskustelujen tuloksia”. Puolueen hallitus ja puheenjohtajisto ovat olleet viikonlopun aikana keskusteluyhteydessä ja myös puoluevaltuustoa on pidetty ajan tasalla.

Sankelo ei täsmennä, minkälaisia tuloksia keskusteluista odotetaan, jotta hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa voitaisiin jatkaa. Orpo kuitenkin kertoi viikonlopun aikana, että pelkkä sitoutuminen hallitusohjelmaan ei enää riitä, vaan kyse on arvoista.

Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Vesa Pajula puolestaan arvioi, että hallitusyhteistyön jatkosta yhdessä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa tulisi päättää ainakin puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kesken.

–Jos sitten tarvitaan enemmän muskelia, niin voidaan kutsua puoluevaltuusto koolle yhdessä eduskuntaryhmän kanssa, Pajula toteaa.

Kokoomuksen sääntöjen mukaan päätöksen hallitukseen ryhtymisestä tekee puoluevaltuusto yhdessä eduskuntaryhmän kanssa. Tätä asiaa Sankelo ei halua kommentoida.

Kokoomus oli laatinut oman toimintaohjelman perussuomalaisten henkilövalintojen varalta. Myös hallitusyhteistyön jatkon varalta on laadittu eri suunnitelmia. Sankelo korostaa, että kokoomus on hyvin johdettu puolue ja siksi kaikkiin tilanteisiin on varauduttu. Näitä suunnitelmia hän ei kuitenkaan halua avata.

–Katsotaan porras kerrallaan ja odotetaan keskustelujen tuloksia, Sankelo sanoo.