Stefan Wallin: RKP on valmis – ”Uusi pohja, uusi ohjelma, salkut pöytään”

Oppositiopuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin sanoo Uudelle Suomelle, että puolue on valmis käymään neuvotteluita hallitusyhteistyöstä keskustan ja kokoomuksen kanssa.

–Puolue joka ottaa itsensä vakavasti, on oltava valmis kantamaan vastuuta. Mutta se ei tapahdu sillä tavalla, että joku muu sanelee ehdot tai että ratsuväki kutsutaan hätiin. Jokaisella puolueella, myös RKP:llä, on omat vaatimuksensa, sanoo Wallin Uudelle Suomelle.

–Lähtökohta on se, että jos uutta hallitusta lähdetään rakentamaan nykyisen eduskunnan voimasuhteiden puitteissa, niin se on uusi asetelma: uusi hallituspohja, uusi hallitusohjelma ja salkut pöydälle Wallin jatkaa.

Nykyisen hallituksen yksi keskeisimpiä rakenteellisia uudistuksia on sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus. Lakiluonnos on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. RKP:lle kipeä kohta on ollut Vaasan sairaalan täyspäivityksestä luopuminen.

Wallinin mielestä tämä on saanut aivan liikaa ja suhteetonta huomiota mediassa.

–Olen hieman huvittuneena seurannut joidenkin toimittajien arvioita siitä, että RKP olisi ostettavissa hallitukseen sillä, että Vaasan sairaala saisi täyden päivystyksen. Se osoittaa todella huonoa pelisilmää, jos näin olettaa. Se on meidän aliarvioimista ja jopa ala-arvoista väittää näin.

–Kyllä meillä on aina kokonaisuus pöydällä, kun hallitusohjelmasta neuvotellaan. Sote-uudistus on hyvin laaja asia. Sitten on asioita, jotka ovat meitä askarruttaneet pitkin hallituskautta: koulutusleikkaukset, kehitysapuleikkaukset, opintotukileikkaukset. Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joita pitäisi arvioida.

Myös maahanmuuttopolitiikan kiristys on ollut RKP:lle vaikea pala ja oppositiosta käsin puolue on sitä arvostellut. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Jalonen arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että perussuomalaisten poistuminen hallituksesta merkitsee löysempää maahanmuuttopolitiikkaan.

–Kokoomuksen ja keskustan hyväksymä maahanmuuttopoliittinen linja on tällä hallituskaudella poikennut merkittävällä tavalla RKP:n näkemyksestä. Nämä ja muut asiat ovat pöydällä jos ja kun ruvetaan neuvottelemaan asioista, Wallin toteaa.

Wallin kuitenkin katsoo, että RKP jakaa hyvin pitkälle samat arvot kokoomuksen ja keskustan kanssa. Myös tilannekuva Suomen talouden tilasta on puolueille ”hyvin pitkälle samanlainen”, Wallin myöntää.

Vuodesta 2007 kansanedustajana toiminut Wallin on toiminut ympäristöministerinä, kulttuuri- ja urheiluministerinä sekä viimeisimpänä puolustusministerinä. Hän ei halua kommentoida, onko hän henkilökohtaisesti valmis ottamaan uudelleen puolustusministerin tehtävät vastaan.

–En lähde tämmöisiin spekulaatioihin laisinkaan. Kysymys ei ole ajankohtainen tällä hetkellä, Wallin toteaa.

Lue lisää: