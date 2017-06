Ehdotus keskustasta: SDP hallitukseen

Keskustan puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsen, Helsingin keskustan puheejohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi, että paras pohja uudelle hallitukselle olisi keskusta, kokoomus ja SDP.

–Sote-uudistuksen maaliin vieminen edellyttää hyvää hallituspohjaa. Pieni enemmistö saadaan aikaiseksi Kesk, Kok, Rkp ja Kd koalitiolla, mutta järkevintä olisi hakea suurempi puolue mukaan. Soten ja maakuntauudistuksen sekä tulevan talouskasvun turvaamisen kannalta paras vaihtoehto on saada SDP yhdeksi hallituspuolueeksi, hän sanoo tiedotteessaan.

Rantamaulan mukaan tämä aiheuttaisi hallitusohjelman avaamisen.

–Siihen on oltava nyt valmius. Tämä olisi myös syksyllä tulevan työmarkkinakierroksen kannalta hyvä signaali ja mahdollistaisi tarvittavien rakenteellisten uudistusten toteuttamisen.

Rantamaulan mukaan perussuomalaisen jääminen hallituksen ulkopuolelle ei välttämättä johda uusiin vaaleihin.

–Siitä ei hyödy kukaan. Ei myöskään oppositio. Edelleenkin tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja ne voi parhaiten toteuttaa isot puolueet.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti hetki sitten Facebookissa, että puolue on valmis hallitukseen vain uusien vaalien kautta.

Keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät arvioivat tilannetta kokouksissaan tänä iltana. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että tavoitteena on saada aikaan uusi hallitus mahdollisimman nopeasti.

–Tavoitteena on muodostaa Suomeen mahdollisimman nopeasti uusi, toimintakykyinen hallitus. On ylläpidettävä aikaansaatua myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä. On myös pidettävä huolta sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistuksen viemisestä maaliin ihmisten palvelujen turvaamiseksi, hän linjaa omassa tiedotteessaan.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Kultarannassa, että "nyt katsotaan, miten uusi hallitus muodostetaan ja miten RKP on siinä mukana".

–Neuvotteluista ei ole vielä sovittu, Henriksson totesi Kauppalehdelle.

Puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan kristillisdemokraatit ovat valmiit neuvotteluihin.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö pitää uusia vaaleja parhaana ratkaisuna.