SDP ja vihreät: Uudet vaalit

Sekä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne että vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö linjaavat, että eteenpäin on paras mennä uusien vaalien kautta.

–SDP on valmis hallitusvastuuseen, mutta se on mahdollista vain uusien vaalien kautta. Hallituksen mennyt politiikka ja hallituspuolueiden kannat huomioon ottaen, politiikkaan vaadittaisiin totaalinen u-käännös, Rinne kommentoi Facebookissa.

–SDP haluaa pysäyttää eriarvoisuuden kasvun, korjata epäoikeudenmukaisten leikkausten synnyttämän epätoivon ja vahvistaa talouskasvun ja työllisyyden parantamisen eväitä. Tätä u-käännöstä ei ole nykyisillä eduskunnan voimasuhteilla mahdollista toteuttaa. Kunnioitamme perustuslakia ja hallituksenmuodostajan mahdollisuutta hakea uutta hallituspohjaa, hän lisäsi.

Ville Niinistö puolestaan sanoo, ettei vihreät aio lähteä neuvottelemaan osallistumisesta heikkoon hallitukseen .

–Emme hyväksy hallituksen eriarvoistavaa ohjelmaa. Toki eri puolueiden kesken nyt keskustellaan yhdessä jatkosta, mutta jo nyt näen, että paras tapa mennä eteenpäin olisi uudet vaalit. Silloin mitattaisiin puolueiden nykylinjan kannatus, hän kommentoi Facebookissa.

Niinistön mukaan samalla myös Halla-ahon perussuomalaisten linja testattaisiin heti vaaleissa.

–Vaalin pohjalta olisi mahdollista rakentaa vahva enemmistöhallitus, joka muuttaisi Suomen suuntaa kestäväksi, inhimillisemmäksi ja koulutusta arvostavaksi. Tällaista enemmistöä vihreät haluaa olla rakentamassa, hän totesi.

Niinistön mielestä on oikein, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus kaatuu.

–Perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-ahon linja hylkäisi Suomen hyvinvointivaltion ja tasa-arvon perinteet. Samalla on sanottava painokkaasti, että koko Sipilän hallituksen politiikka on ollut suomalaisten eriarvoisuutta lisäävää. Hallitus on leikannut Suomen tulevaisuudesta leikkaamalla koulutuksesta, heikompiosaisilta, kehitysyhteistyöstä ja ympäristöltä. Sen suunnittelema sote-uudistus vaarantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden tavoittelun.

Keskustan puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsen, Helsingin keskustan puheejohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi aikaisemmin, että paras pohja uudelle hallitukselle olisi keskusta, kokoomus ja SDP.

Keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät arvioivat tilannetta kokouksissaan tänä iltana. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että tavoitteena on saada aikaan uusi hallitus mahdollisimman nopeasti.

Kristillisdemokraatit ovat valmiita neuvotteluihin, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Kultarannassa, että "nyt katsotaan, miten uusi hallitus muodostetaan ja miten RKP on siinä mukana".

