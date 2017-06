Näkökulma: Tässäkö todellinen syy hallituksen kaatumiseen? Käytännön nokkamieheksi ei tulekaan Halla-aho

Hallitus on kaatunut perussuomalaisten puheenjohtajan vaihduttua Timo Soinista Jussi Halla-ahoon. Halla-aho kommentoi aiemmin lyhyesti puheenjohtajan roolia tavalla, joka voi osaltaan olla merkittävä syy kriisiin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoittivat Twitterissä, ettei hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa ole edellytyksiä. Halla-aho kertoi Facebookissa syyksi sen, ettei hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa suostuttu tiukentamaan. Puheenjohtajatrio neuvotteli aiemmin tänään hallitusyhteistyöstä.

Halla-aho valotti jo lauantai-iltana toimittajille Jyväskylän puoluekokouksessa puheenjohtajan rooliaan, joka kuulosti tyystin erilaiselta kuin ulkoministeri Timo Soinin vahva ja näkyvä rooli puolueen johdossa. Soini on itse ollut aina paikalla hallituspuolueiden puheenjohtajien, eli niin sanotun trion kokouksissa, jotka ovat tärkeitä hallituksen linjausten ja päätösten kannalta.

Brysselissä työskentelevä europarlamentaarikko Halla-aho sen sijaan sanoi, ettei olisi aina itse paikalla.

-Tietenkin mahdollisuuksien mukaan pyrin olemaan itse paikalla, mutta yksi keskeinen kampanjateemani oli päätöksenteon kollektivisoiminen, delegoiminen, hajauttaminen niin, että me käytämme paljon nykyistä tehokkaammin hyväksi sitä, että meillä on paljon päteviä ihmisiä tässä puolueessa.

-Minun mielestäni on täysin toimivaa se, että kun meillä on funktionaalinen varapuheenjohtajisto, jossa ihmisillä on selkeitä vastuualueita ja tehtäviä, eikä varapuheenjohtajuus ole pelkkä titteli, niin silloin ei välttämättä aina tarvita yhtä keskushahmoa joka paikkaan, vaan puolue pystyy toimimaan ilman minun fyysistä läsnäoloani.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja on Laura Huhtasaari, joka nousi tehtävään äänivyöryllä. Hän oli Jussi Halla-ahon suosikki tehtävään. Toinen varapuheenjohtaja on Teuvo Hakkarainen, jonka valinnan mielekkyyttä Halla-aho ei suostunut kommentoimaan. Hakkarainen lukeutuu kuitenkin edellisten tapaan perussuomalaisten nuivaan siipeen. Halla-aho ei ollut nimennyt suosikkiaan toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sen sijaan kolmanneksi varapuheenjohtajaksi hän kannatti Juho Eerolaa, joka tuli valituksi.

Käytännössä Halla-ahon roolilinjaus tarkoittaisi sitä, että triossa olisi ollut paikalla enimmäkseen juuri Huhtasaari, mikä on ollut varmasti todella vaikea pala Sipilälle ja Orpolle. Huhtasaari on jo nyt profiloitunut Halla-ahon aisapariksi ja samaan tapaan vahvasti maahanmuuttokriittiseksi poliitikoksi.

Huhtasaarta on aiemmin veikkailtu Halla-ahon ehdokkaaksi jopa ulkoministerin paikalle, jota tuore puheenjohtaja ei itselleen havittele. Halla-aho sanoi toivovansa Timo Soinin väistyvän taka-alalle ja antavan tilaa puolueen uudelle linjalle, joka sai selvän mandaatin puoluekokouksessa. Hän ei suostunut nimeämään ketään ministeriehdokkaita, mutta vihjasi, että varapuheenjohtajat olisivat luontevia nimiä, sillä tällä hetkellä varapuheenjohtajia on ministeritehtävissä. Pääministeri Sipilä puolestaan sanoi sunnuntaina, että ministerinimien täytyy nauttia muiden ryhmien luottamusta, eikä ministereinä voi olla ”ihan ketä tahansa”.

Lisäksi Halla-aho sanoi tilanteessa, että Sampo Terho pitää säilyttää merkittävällä paikalla puolueessa. Terho nousi vastikään Eurooppa-, kulttuuri ja urheiluministeriksi.

Ironista sävyä tilanteeseen toi se, että Halla-aho ei ensin ymmärtänyt toimittajan kysymystä ”triosta”.

-Anteeksi missä triossa, hän kysyi.

Tilanne kuvastaa sitä, miten radikaali muutos viikonloppuna koettiin, kun monissa liemissä keitetyn konkari-Soinin tilalle nousi kotimaan politiikassa varsin kokematon nimi. Nyt perussuomalaiset joutuu oppositioon ja ministeriruletti meneekin uusiksi aivan toisenlaisella tavalla.

Huhtasaari tullaan joka tapauksessa näkemään perussuomalaisten puheenjohtajan tilalla usein ja on paljon mahdollista, että ”nokkamieheksi” profiloituukin Huhtasaari, eikä Halla-aho, joka joutuu olemaan paljon Brysselissä.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.