Juha Sipilä ja Petteri Orpo: Näihin asioihin hallitus kaatui

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi tiedotustilaisuudessaan hetki sitten aamulla perussuomalaisten uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kanssa käydyistä neuvotteluista.

–Uskon, että hallitusohjelman yksityiskohdista ja myös maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimeenpanosta olisimme päässee yhteisymmärrykseen. Keskustelimme paljon Eurooppa-asioista ja sikäli kun puhutaan hallitusohjelman kirjauksista, uskon, että niistäkin pääsisimme eteenpäin. Hallitusohjelmaan on kuitenkin täysin mahdoton kirjata kaikkea sitä, mitä eteen tulee, vaan meillä täytyy olla riittävän lähellä toisia oleva arvopohja. Tässä tuli se kysymysmerkki, olisiko näin. Silloin, kun asiasta on suuri epäily, että tämä arvopohjassa oleva ero on nyt kasvanut suuremmaksi kuin se aikaisemmin oli. Riski siihen, että toimintakykyisesti voisimme ratkoa asioita, oli suuri, Sipilä sanoi.

Kynnyskysymykseksi nousi Sipilän mukaan myös Halla-ahon aikomus johtaa perussuomalaisia Brysselistä.

–Hänellä oli siihen ajatus, miten se toimisi, hän rakentaisi sitä varapuheenjohtajiston ja puoluetoimiston varaan. Ministeri Orpon kanssa vierastimme tätä, Sipilä totesi.

–Kävimme läpi myös ministerivalintakysymyksiä. Hän ei kertonut nimiä, mutta hyvistä vinkeistä oli odotettavissa tilanne, ettei kaikilla ministerinimillä olisi ollut sitä luottamusta, mikä täytyy olla, Sipilä jatkoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti esiin myös vihapuheen, arvot, hallitusohjelmaan liittyvät kysymykset ja käytännön työn.

–Hallitusohjelma on rakennettu kestävien periaatteiden, kuten ihmisarvon ja oikeusvaltion varaan. Haluamme hallitusohjelman mukaisesti edistää avointa yhteiskuntaa, rikasta kieltä ja kulttuuria. Kokoomus on mukana hallituksessa, joka hyväksyy nämä arvot, tämä on meille kynnyskysymys. Emme hyväksy vihapuhetta ja syrjintää, hän sanoi.

–Jokaiselle kuuluu kunnioitus ja arvostus yksilönä. Ne eivät ole poliittista liturgiaa, vaan lakeja ja oikeuksia, Orpo jatkoi.

Hän nosti esiin myös maahanmuuttoon liittyvät näkemyserot.

–Halla-aho käsittelee ja käsittää maahanmuuton tavalla jota meidän vaikea ymmärtää.

Juha Sipilän mukaan tavoitteena on nyt ”nopea prosessi” uuden hallituksen muodostamiseksi.

–Kokoomuksen ja keskustan eduskuntaryhmät kokoontuvat tänä iltana. Perussuomalaisten ryhmä arvioi tilannetta huomenna kello 13. Kun kuulen ryhmien arviot, teen päätöksen edessä olevasta prosessista. Todennäköisesti menen presidentin luo ja pyydän hallituksen eroa. Tavoitteena on toimintakykyinen hallitus mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tarkasti nykyistä hallitusohjelmaa noudattava kokoonpano.

SDP ja vihreät ovat julkisuudessa kertoneet haluavansa hallitusvastuuseen uusien vaalien kautta. Sipilä kertoi tiedotustilaisuudessa kuulleensa oppositiojohtajilta "pehmeämpää viestä".

-Vastuunkantaminen kiinnostaa, hän kommentoi.

