Voisiko perussuomalaisia irrota omaan ryhmään? Sipilä haluaa odottaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo haluavansa kuulla vielä myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän ajatuksia, ennen kuin hän tekee hallituksen vaihtamisesta lopullisia päätöksiä.

Keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät kokoontuvat vielä tänään illalla keskustelemaan tilanteesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että heidän kansanedustajansa kokoontuisivat huomenna.

Sipilältä kysyttiin, pitääkö hän mahdollisena, että joku tai osa perussuomalaisista kansanedustajista loikkaisi ja ottaisi osaa hallitusneuvotteluihin.

–Sitä on mahdoton arvioida. Tiedän, että monille perussuomalaisten kansanedustajille tämä puoluekokouspäätös on ollut aika kova, ja he ovat ottaneet sen aika henkilökohtaisesti, pääministeri Sipilä sanoo.

–Minusta tässä prosessissa on nyt tärkeä kuulla kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien ajatukset tilanteesta ja eteenpäin menosta – myöskin perussuomalaisten ryhmästä – ennen kuin sitten prosessista tehdään lopullista päätöstä.

Sipilä (kesk.) painottaa toivovansa, että mahdollisimman nopeasti syntyisi uusi enemmistöhallitus, joka voisi jatkaa ohjelmalla, joka muistuttaisi mahdollisimman paljon nykyistä hallitusohjelmaa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki väläytti aiemmin iltapäivällä Facebook-kirjoituksessaan, että perussuomalaisten nykyiset miesministerit Timo Soini, Jussi Niinistö ja Jari Lindström loikkaisivatkin omaan ryhmäänsä ja jatkaisivat hallituksessa.

–Halla-aho saa pitää puolueensa, eduskuntaryhmä toimii toisin, Arhinmäki pohtii.

Sipilä totesi, ettei hänen tavoitteeseensa sovi jäädä odottamaan vihreiden puoluekokouksen henkilövalintoja. Vihreät valitsevat uuden puheenjohtajan tulevana viikonloppuna.

–Vihreillä on sekä puolueen puheenjohtaja että eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kyllä se eduskuntaryhmä on se vastinpari, kenen kanssa keskusteluja käydään. Vihreät tekevät päätöksiä ajallaan. Puheenjohtajavaihdos voi ehtiä tähän aikatauluun tai sitten se ei ehdi. Tämä prosessi ei odottele puheenjohtajavaihdoksia, Sipilä toteaa.

Enemmistöhallitukseen riittäisi Sipilälle vähin tarvittava, eli 101 kansanedustajaa. Keskustalla ja kokoomuksella on yhdessä 86 kansanedustajaa. Vihreillä on 15 kansanedustajaa, vasemmistoliitolla 12, RKP:llä 10 ja kristillisillä 5 kansanedustajaa. SDP on ilmoittanut, että se lähtee hallitukseen vain vaalien kautta.

–Vähintään 101 kansanedustajaa tarvitaan enemmistöön. Tietenkin se on kovin ohut, jos se näin kapeaksi jää, pohtii Sipilä.