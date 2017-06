Sauli Niinistön toiminta ärsyttää: ”Kuultu viimeksi ehkä Kekkosen aikana”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sunnuntainen kannanotto perussuomalaisten puheenjohtajistoon liittyen ärsyttää monia. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa europarlamentaarikko Paavo Väyrynen, perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén ja SDP:n Ville Jalovaara.

–Niinistö puuttui tasavallan presidenttinä hallitustilanteeseen ryhtymällä arvioimaan perussuomalaisten tekemiä puoluekokousvalintoja ja niiden vaikutuksia sen hallituskelpoisuuteen. Tähän liittyen Niinistö esitti ajatuksen, ettei EU:sta eroamisesta sopisi puhua nyt, kun olemme nimenomaan kehittämässä puolustusyhteistyötä, Väyrynen huomauttaa Puheenvuoron blogissaan.

–On outoa, että Sauli Niinistö tasavallan presidenttinä pyrkii estämään julkista keskustelua Suomen mahdollisesta eroamisesta EU:sta tai euroalueesta. Nämäkin kysymykset ovat sellaista Eurooppa-politiikkaa, joka kuuluu valtioneuvoston toimialaan, hän jatkaa.

Niinistö totesi sunnuntaina Kultaranta-keskustelujen vuoksi järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomeen on saatu ”uusperussuomalainen” puolue, kun perussuomalaisten puoluekokous päätti vaihtaa koko puheenjohtajiston. Hän otti kantaa myös siihen, että perussuomalaisten uudella puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla ja toisella varapuheenjohtajalla Teuvo Hakkaraisella on tuomio kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

–Se seikka, että kahdella on tuollainen tuomio, meillähän yleensä ajatellaan, että tuomion kärsimisen jälkeen teko on sovitettu, mutta kyllä heillä aika tehtävä on edessään, jos haluavat todella vakuuttaa meidät siitä, että ne elementit, jotka tuomioon vaikuttivat, ovat poissa, hän kommentoi.

Presidentti otti kantaa myös perussuomalaisen uuden johdon EU-kritiikkiin.

– Kyllä minun korviini särähtää puhe, että Brysselistä pitäisi päästä irti.

Tom Packalén arvioi Turun Sanomien mukaan, että ilman Niinistön sunnuntaista lausuntoa kokoomus ja keskusta olisivat olleet valmiita jatkamaan hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Packalénin mielestä Niinistö otti kantaa sisäpolitiikkaan ja osoitti kritiikkiä Jussi Halla-ahon suuntaan.

Presidentti antoi myös ymmärtää toivovansa, että hänen mielipidettään kysytään, jos perussuomalaiset haluaa vaihtaa ulkoministeri Timo Soinin.

–Hyviin tapoihin on kuulunut, että jossain vaiheessa presidentiltä kysytään ulkoministerin henkilöstä, hän sanoi.

SDP:n helsinkiläinen varavaltuutettu Ville Jalovaara tarttui tähän.

–Tällaista kuultu viimeksi ehkä Kekkosen aikana, hän kommentoi Twitterissä.

Niinistö vastasi Kekkosviittaukseen lyhyesti illalla A-studiossa.

-Olen siitä Kekkosesta vähän yrittänyt päästä eroon, hän totesi.

Paavo Väyrynen arvostelee myös sitä, että Niinistö otti Kultaranta-keskusteluissa vahvasti kantaa EU:n yhteisen puolustuksen kehittämiseen.

–Sauli Niinistön toimintaan liittyy perustuslaillinen ongelma. Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eurooppa-politiikka kuuluu kuitenkin valtioneuvoston ja pääministerin tehtäviin. Perustuslain mukainen työnjako näyttää Niinistöltä unohtuneen, kun hän on muun muassa käynyt Kultarannassa Suomen puolesta neuvotteluja EU:n ulkopoliittisen edustajan Frederica Mogherinin kanssa unionin yhteisen puolustuksen kehittämisestä, Väyrynen arvioi.

Päivitetty klo 21.59: Lisätty Sauli Niinistön kommentti