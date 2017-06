Laura Huhtasaaren ulostulo: ”Päätös tehty ennen neuvotteluja”

Perussuomalaisten tuore varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari arvioi hallituspuolueiden aamuisten neuvotteluiden olleen pelkkää kulissia.

–Neuvottelut olivat siis pelkkä kulissi. Päätös tehty ennen neuvotteluja. Tulee mieleen, oliko hallituksella (kok ja kesk) edes missään vaiheessa aikomusta toteuttaa meidän kirjauksiamme, hän kommentoi Facebookissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi aikaisemmin maanantaina tehneensä neuvotteluissa selvästi, että nykyinen hallitusohjelma ja turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma riittävät perussuomalaisille, mutta yhdessä sovitusta on pidettävä tarkasti kiinni.

Halla-aho kertoi myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ilmoittaneen hänelle, että perussuomalaisten tarkennetun maahanmuuttovaatimuksen toteuttaminen olisi hallitukselle mahdotonta.

Sipilä ja kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo puolestaan sanoivat yhteisessä tiedotustilaisuudessaan kokeneensa ongelmallisiksi Halla-ahon aikeet johtaa perussuomalaisia Brysselistä käsin. Sipilä arvioi myös, ettei kaikilla uusilla ministerinimillä olisi ollut muiden hallituspuolueiden luottamusta.

Petteri Orpo nosti esiin myös vihapuheen, arvot, hallitusohjelmaan liittyvät kysymykset ja käytännön työn.

–Hallitusohjelma on rakennettu kestävien periaatteiden, kuten ihmisarvon ja oikeusvaltion varaan. Haluamme hallitusohjelman mukaisesti edistää avointa yhteiskuntaa, rikasta kieltä ja kulttuuria. Kokoomus on mukana hallituksessa, joka hyväksyy nämä arvot, tämä on meille kynnyskysymys. Emme hyväksy vihapuhetta ja syrjintää, hän sanoi.

Orpon mukaan Halla-aho lisäksi ”käsittelee ja käsittää maahanmuuton tavalla jota meidän vaikea ymmärtää”.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen arvioi, että perussuomalaisten uusi varapuheenjohtajisto saattoi muodostua esteeksi hallitusyhteistyön jatkumiselle. Huhtasaaren lisäksi varapuheenjohtajiksi valittiin Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola.

