Soinin tylyttämä Pentti Oinonen: ”Tämä oli kyllä paskamainen loppu”

Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen on hyvin pettynyt puolueen viikonloppuna tekemiin henkilövalintoihin. Hän sanoo Uudelle Suomelle, että tämän vaalikauden jälkeen politiikka saa vaihtua mieluisampiin puuhiin.

–Mutta kyllä minulla vahvistui ja lauantain ja sunnuntain aikana, että minua kuule nuo metsästys- ja kalastushommat kutsuvat. Ymmärsitkö mitä tarkoitin, Oinonen sanoo.

–En minä tällaisia rähinöitä jää… Jos puolue muuttuu ihan toiseksi, niin mitä minä siinä enää rimpuilemaan mukana. Minä olen tarpeeksi tuolla pakkasessa ja viimassa ollut puhumassa puolueen eteen ja jos se työ menee hukkaan, niin tehkööt paremman puolueen.

Monet muistavat perussuomalaisia vuodesta 2007 edustaneen Oinosen erikoisista vertauksistaan kuten avioliittolain ”hauveli”-kommenteista. Hän vaati myös viime syksynä puheenjohtaja Timo Soinia terästäytymään, ettei perussuomalaisista tule ”satiaispuoluetta”.

Soinilla ja Oinosella onkin ollut sanaharkkaa ja Soini kirjoittaa Peruspomo-kirjassaan, että Oinonen yllättää positiivisesti vain olemalla hiljaa. Keskinäisestä nahinoinnista huolimatta Oinonen kertoo nyt tuntevansa sympatiaa Soinia kohtaan.

–Kyllä minä ymmärrän Timon tunteet. Meillä on Timon kanssa aina välillä napit vastakkain ollut. En ole puolue-eliittiä, mutta kuitenkin minä tunnen nyt sympatiaa Timoa kohtaan. Tämä oli kyllä paskamainen loppu. Olisi voinut kauniimminkin hoitaa, Oinonen toteaa.

Perussuomalaiset potkittiin maanantaina ulos hallituksesta. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon arvopohja oli liian kaukana hänen ja keskustan arvoista.

Myös Oinonen myöntää, että hänen on vaikea ymmärtää Halla-ahon ajattelua. Hän olisi mielellään jatkanut hallituspuoleen kansanedustajana.

–Hänellä on oma ajatusmaailma, jonka sisään tämmöinen maalaismies, perus-Pentti, ei pääse sisään, Oinonen toteaa.

–Nyt on kaksi vuotta tehty kovaa duunia ja saatu talous kääntymään ja monta muuta hyvää asiaa. Nyt vaan on ikävä, jos RKP ja kristilliset pääsevät siitä noukkimaan rusinat pullasta kaikesta siitä, mitä me olemme saaneet aikaan.