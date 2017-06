Kokoomuspomolta tentattiin PS-loikkareita: ”En ota kantaa tässä vaiheessa”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Kalle Jokista hiillostettiin vielä maanantai-iltana mahdollisista loikkareista. Jokinen ei halunnut ottaa kantaa siihen, onko häntä lähestytty loikkaamisesta kokoomukseen.

Hallituspuolueet keskusta ja kokoomus katsoivat iltapäivällä, että hallitusyhteistyölle Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaisten kanssa ei enää ollut. Samalla käynnistyi huhumylly siitä, voisiko laajalti puheenjohtajaehdokas Sampo Terhon takana olleita perussuomalaisia kansanedustajia vaihtaa nyt puoluetta tai perustaa oman eduskuntaryhmän.

Kokoomuksen Jokiselta kysyttiin, voisiko kokoomukseen olla tulossa lisää kansanedustajia. Juttu jatkuu äänitteen jälkeen.

–Me emme ole käynnistäneet mitään värväystoimintaa. Jokainen edustaja varmasti pohtii kohdallaan, mikä on vaikuttamismahdollisuus ja oma tulevaisuus. Siihen annamme kaiken rauhan ja harkinnan kaikille edustajille, Jokinen sanoo.

Ovatko uudet kansanedustajat tervetulleita?

–Käymme sen keskustelun sitten, jos ne keskustelut aukeavat.

Onko sinua henkilökohtaisesti vielä lähestytty?

–En ota tähän asiaan kantaa tässä vaiheessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antoi lähes täyden tuen Petteri Orpon ratkaisulle jatkaa hallituksessa keskustan kanssa ilman perussuomalaisia. Ainoan eriävän mielipiteen ilmaisi Wille Rydman.

Julkisuudessa on arvioitu, että uusia hallitusneuvotteluita lähdettäisiin rakentamaan kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa. Nämä puolueet eivät ole linjanneet, että hallitukseen tulisi lähteä vain uusien vaalien kautta. Mahdolliset loikkaukset hallituspuolueisiin olisivat sikäli mielekkäitä, että näillä neljällä puolueella olisi 101 kansanedustajaa 200:sta, eli pienin mahdollinen enemmistö. Kokoomuksen Jokinen ei halunnut ottaa kantaa, mikä puolue olisi sille mieluisin hallituskumppani.

–En lähde tässä suosikkeja nimeämään. Vaihtoehtoja on ja ne käydään lävitse.

Jokinen toteaa kuitenkin, että nykyinen hallitusohjelma sopii hyvin neuvottelujen pohjaksi. Kokoomuksella voisi olla ehdottaa siihen uusia ”painotuksia”. Koulutusleikkaukset ovat olleet vaikeita, Jokinen myöntää.

–Me lähdemme siitä, että hallitusohjelma on erittäin hyvä ja toimiva. Sillä on saavutettu hyviä tuloksia talouspolitiikassa ja talouden kehityksessä. Se on kyllä hyvä runko jatkossakin, toteaa Jokinen.

–Varmasti tässä yhteydessä tarkastellaan, mitkä ovat ne painotukset, millä mennään eteenpäin.

–Koulutusleikkaukset ovat olleet tietysti kipeitä. Meille koulutusasiat, sivistys ja kulttuuri, ne ovat tärkeitä asioita.