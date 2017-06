Perussuomalaisista lähteville rahaa puolueen säätiöstä? KL: ”Tällä hetkellä rahaa ei ole”

Perussuomalaisten tukisäätiö aikoo tutkia, voiko se avustaa puolueesta irtautuneita kansanedustajia, sanoo tukisäätiön puheenjohtaja, SMP:sta perussuomalaisiin siirtynyt Raimo Vistbacka.

Vistbackan mukaan tämä on mahdollista, koska perustamisasiakirjassa viitataan puolueen SMP-läiseen aatteeseen. Säätiön nykyisissä säännöissä puolestaan lukee, että säätiö voi tukea perussuomalaisen liikkeen toimintaa.

–Mutta tällä hetkellä säätiöllä ei ole rahaa. Omaisuutta pitää pikkuhiljaa realisoida, Vistbacka sanoo.

Tukisäätiö omistaa käytännössä vain Yrjönkadulla olevan kiinteistön, jossa Perussuomalaisten puoluetoimisto on vuokralla. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2021 asti.

Kiinteistön arvo viimeisessä julkaistussa tilinpäätöksessä on yli 1,5 miljoonaa, mutta säätiöllä on siitä maksamatonta velkaa alle 0,9 miljoonaa euroa. Kiinteistö on ostettu puolueelta saadulla lainalla.

Vistbackan mukaan velkaa on lyhennetty joka vuosi automaattisesti puolueen tiloista maksamalla vuokralla. Vistbacka sanoo, että säätiön hallitus aikoo nyt käsitellä asiaa. Tukisäätiö aikoo myös kysyä Valtiontalouden tarkastusviraston tulkintaa.

–Mitä ilmeisimmin käyn tarkastusvirastossa niiden henkiöiden puheilla, jotka ovat kaksi kertaa tarkastaneet säätiön toiminnan tai kutsuisin viraston edustajat säätiön hallituksen kokoukseen, Vistbacka sanoo.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut säätiön toiminnan kaksi kertaa, perustamisvaiheessa ja silloin, kun kiinteistö hankittiin. Vistbackan mukaan huomautettavaa ei ole ollut.

Myös tässä tilanteessa säätiö aikoo varmistaa, että huomautettavaa ei tulisi nytkään.

Kaksikymmentä perussuomalaisten kansanedustajaa ilmoitti tänään irtautuvansa puolueesta, jossa valta siirtyi viikonvaihteessa maahanmuuttokriittiselle ja EU-vastaisella uudelle johdolle.

Kesken vaalikauden puolueen jättäville kansanedustajille pitää etsiä taloudellista tukea muualta, koska nykyisen vaalirahalain lähtijät eivät voi saada mukaansa puoluetukea. Lakia muutettiin perussuomalaisten toivomuksesta nykyisen hallituksen alkutaipaleella 2015.

Tämä tarkoittaa sitä, että perussuomalaisiin jäävät saavat pitää nykyisen 5,6 miljoonan euron tuen, vaikka ryhmä kutistuu 37:stä 17 kansanedustajaan.

Lähde: Kauppalehti, Anneli Hertsi