Jussi Halla-aho tylynä: ”Tämä on Timo Soinin pohjanoteeraus – uskomaton temppu”

Perussuomalaisten lauantaina valittu puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että eduskuntaryhmän kapina ja etenkin sen laajuus tulivat hänelle yllätyksenä. Hän katsoo, että operaation taustalla oli puolueen entinen puheenjohtaja Timo Soini.

–Minun mielestäni tämä on suoraan sanottuna Timo Soinilta pohjanoteeraus. Hän puhui erittäin ronskein sanankääntein loikkareista viikko sitten [blogissaan], ja on puhunut halki koko uransa ja täysin perustellusti. Minun mielestäni tämä on uskomaton temppu häneltä, Halla-aho sanoo.

Eli katsot, että hän on tämän ”tempun” takana?

–Minun on vähän vaikea kuvitella, että joku olisi suostutellut Timo Soinin tähän temppuun.

Katso koko kohta videolta (alkaa noin 3 minuutin kohdalla).

Uusi Suomi kysyi Timo Soinilta iltapäivällä, kun perussuomalaisista irtautunut ryhmä piti tiedotustilaisuutta, kertoiko hän tästä suunnitelmasta pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), kun he keskustelivat sunnuntai-iltana puhelimitse.

–Tässä on nyt muodostettu uusi ryhmä. Keskitytään siihen, Soini vastasi.