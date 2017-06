Näin perussuomalaiset marssivat hiljaisina eroamaan – katso video

Perussuomalaisten 20 kansanedustajaa uhmasivat tiistai-iltapäivänä puolueen vastavalittua puolueen puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa ja jättivät eroilmoituksensa.

Kansanedustajat marssivat irtautuneen ryhmän puheenjohtajan Simon Elon johdolla siistissä jonossa ja hiljaisina perussuomalaisten ryhmähuoneeseen ja jättivät eroilmoituksensa.

Ainoa joka tilannetta kommentoi sanallakaan oli Elo. Kun Uusi Suomi kysyi, minkälaista kokousta hän odottaa kokoukselta, Elo vastasi ”mielenkiintoista”.