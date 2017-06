Opposition kansanedustaja: ”Hallituskriisissä myös yksi hyvä puoli”

Vihreiden puheenjohtajaehdokas, nykyinen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Touko Aalto arvioi, että kokoomuksen puheenjohtajalla, valtiovarainministeri Petteri Orpolla ja keskustan puheenjohtajalla, pääministeri Juha Sipilällä on näytön paikka hallitustilanteen ratkettua tänään, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä jakautui kahtia.

–Toivon todella, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja keskustalainen pääministeri Sipilä eivät puhu länsimaisista arvoista, jokaisen ihmisen luovuttamattomista ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista vain poliittisen draaman tähden. Heidän on tarkoitettava sanomaansa todella. Nyt siihen on näytön paikka. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja on Halla-ahon käsialaa ja sisäministeri Petteri Orpon valmistelema. Kun Orpo ja Sipilä tekivät nyt – aivan oikein – pesäeron Halla-ahon linjaan, toivon että se näkyy myös hallituksen linjassa. Muuten teot eivät vastaa painavia ja tärkeitä sanoja, Aalto kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Parlantaarisessa sote-ryhmässä toimiva Aalto nostaa esiin myös sote-uudustuksen jatkon.

–Moni näki hallituskriisissä myös hyvän puolen, nimittäin soten osalta. Olisi ollut onni onnettomuudessa, jos soten laaja valinnanvapaus olisi mennyt hallituksen myötä, hän sanoo.

–Näyttää siltä, että kokoomus on pelannut vivutustaktiikkaa noudattaen: vaaditaan mahdottomia ja tyydytään sopimukseen, jota ei olisi saavutettu ilman älyttömiä vaatimuksia, Aalto jatkaa.

Hän muistuttaa, että valtiovarainvaliokunnassa asiantuntijat ovat todenneet ”hyvin ykskantaan”, että tavoiteltuja kustannussäästöjä ei olla saavuttamassa eivätkä markkinat ole valmiita esitetyn kaltaiseen markkinallistamiseen.

–Kiteyttäen voisi todeta, että kaikki laajan valinnanvapauden tavoitellut hyödyt on ammuttu alas ja kaikki uhkat on todettu isoiksi. Kaiken tämän on voinut sanoa jo etukäteen. Kaikki tämä on ollut hallituksella tiedossa.

Aallon mukaan soten toteutuminen riippuu neljästä asiasta.

–Luovutaan laajasta valinnanvapaudesta. Hyödynnetään ennemmin vaikka palveluseteleitä ja monipuolistetaan markkinoita velvoittamalla maakunnat toteuttamaan erilaisia suppeampia kokeiluita. Annetaan maakunnille verotusoikeus. Toteutetaan uudistus parlamentaarisesti. Ei tehdä sutta heti alkuun, vaan tehdään maakuntajako suoraan vanhan läänijaon pohjalta. Toteutetaan siis 12 maakunnan malli, hän luettelee.