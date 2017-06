Näin hallituksen jatko ratkeaa: ”Asia on eduskuntaryhmien päätettävissä”

Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallituksen jatko on eduskuntaryhmien päätettävissä.

–Tässä on nyt tämän päivän aikana tullut pöytään ratkaisu, jossa nykyinen hallitus nykyisellä pohjalla voisi jatkaa. Olemme käyneet prosessikeskusteluja myös valtiosääntöoppineiden kanssa, joiden ohje on ollut, että jos hallituksessa ja ohjelmassa ei tapahdu muutoksia, mutta parlamentaasisessa pohjassa tapahtuu muutos kuitenkin enemmistö säilyttäen, asia on eduskuntaryhmien päätettävissä, hän sanoi tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

Sipilän mukaan hän oli jo matkalla Kultarantaan jättämään eroilmoitusta tasavallan presidentille, kun asiaan tuli uusi käänne perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisen takia.

–Toki oli huhuja ja suunnitelman poikasta tiedossa, mutta asia varmistui matkan varrella.

Sipilän mukaan eduskuntaryhmät käsittelevät asiaa vielä tänään.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi vakuuttuneensa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmästä eronneet eivät jaa niin sanottuja halla-aholaisia arvoja, koska he jättivät ryhmän. Hän sanoi myös yllättyneensä ”siirtyvien” suuresta määrästä.

Sipilä ja Orpo kertoivat tienneensä, että perussuomalaisten ryhmässä ”kiehuu”. Molemmat kuitenkin kiistivät sen, että uuden eduskuntaryhmän syntyminen olisi ollut tiedossa.

–Kun eilen tehtiin päätöksiä arvopohjasta, emme tienneet, että tällaista tapahtuu. Kuten pääministeri sanoi, tiesimme perussuomalaisten ryhmässä olevan kiehuntaa. Itse uskoin, että sieltä siirrytään ehkä muihin ryhmiin, Orpo sanoi.

Sipilä kertoi ”haastatelleensa” perussuomalaisten kansanedustaja viikonlopun puoluekokouksen jälkeen.

–Aika moni totesi, että poliittinen koti on palanut maan tasalle. He viittasivat samaan arvopohjakeskusteluun, johon yhteistyö eilen päätettiin kaataa.

Sipilän mukaan hän oli valmistautunut siihen, että ”prosessi viedään maaliin saakka” hallituksen eroamisen kautta.

Niin sanotuksi trioministeriksi eli Uuden vaihtoehdon ministeriryhmän johtajaksi valittu Sampo Terho viittasi ryhmänsä nimeen.

–Jos epäilette, että tämä oli pitkään ja hyvin suunniteltu, emme olisi valinneet nimeä Uusi vaihtoehto, vaan olisimme keksineet paremman nimen. Tämä on nyt väliaikainen nimi.

Juha Sipilä toivoo, että eduskunnan luottamusäänestys voidaan järjestää mahdollisimman pian.

–Tästä annetaan tiedonanto eduskunnalle, joka päättyy luottamusäänestykseen. Olen valmis tekemään sen ihan sen mukaan, mihin eduskunta pystyy tässä taipumaan. Hallitus jatkaa toimintaansa täysin toimintakykyisenä, hän totesi tiedotustilaisuuden päätteeksi.

