Vakava tulipalo Lontoossa: Ihmisiä loukossa, “suuronnettomuus“

Lontoossa ihmisiä on jäänyt loukkoon palavaan 24-kerroksiseen tornitaloon. Talossa on 120 asuntoa. Osa rakennuksesta on evakuoitu.

Lontoon palokunta kertoo Twitterissä, että paikalle on lähetetty 40 sammutusautoa ja 200 palomiestä. Paikalla on myös 20 ambulanssia.

Hälytys tulipalosta tehtiin yöllä kello 01.16 paikallista aikaa.

Lontoon pormestari Sadiq Khan on julistanut palon suuronnettomuudeksi.

Viranomaisten mukaan palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta rakennus on muun muassa The Guardianin mukaan rakennettu vuonna 1974, ja se on vastikään kunnostettu.

#NorthKensington tower block fire declared major incident, crews working hard at scene ©@Natalie_Oxford For updates:https://t.co/Gy6gUYc4ML pic.twitter.com/079acRjt7W — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

40 fire engines & 200 firefighters have been called to the Lancaster West Estate tower block fire #NorthKensington https://t.co/SmtWbgGpSg pic.twitter.com/H4qgGmh52Y — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017