Erikoistutkijan arvio tv:ssä: ”Kyllä siellä aikamoinen hässäkkä syntyy – hyvin riitaisa avioero”

Turun yliopiston eduskuntatutkimuskeskuksen erikoistutkija Erkka Railo katsoo Ylen Aamu-tv:ssä, että perussuomalaisissa tapahtunut jako muistuttaa ”hyvin riitaisaa avioeroa”.

–Kyllä siellä aikamoinen hässäkkä syntyy. Siellä täytyy tehdä se päätös siitä, että mihin ryhmään kuulutaan. Sitten täytyy pohtia se, millaista politiikkaa tämä uusi ryhmä tulee harjoittamaan. Näillä ryhmillä on aika paljon vaikeasti valittuja luottamustehtäviä, siellä on erilaista omaisuutta, jota täytyy ryhtyä jakamaan. Tämä on hyvin riitaisa avioero. Tämä olisi hyvä vertaus, Railo toteaa.

Perussuomalaisten 20 kansanedustajaa jätti eilen eroilmoituksensa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle ja perusti oman eduskuntaryhmänsä. Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että heidät erotetaan puolueesta. Myöhemmin vielä kaksi kansanedustajaa irtautui perussuomalaisista.

Railo katsoo, että tämä ei jää pelkäksi kansanedustajien irtiotoksi, vaan jatkuu monissa kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa sekä perussuomalaisten puolueyhdistyksissä. Ainakin Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Jani Kolehmainen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä.

–Luulen, että tälläkin hetkellä siellä monessa valtuustossa ympäri Suomea pää punaisena pohditaan, kumpaan ryhmään tullaan kuulumaan. Tässä varmaan odotetaan, perustavatko uudet perussuomalaiset uuden puolueen, Railo pohtii.

–Kuka tässä sitten saa tämän organisaation; sen valtavan kenttäorganisaation, jonka perussuomalaiset on rakentanut viimeisten vuoden aikana. Nyt nähdään jo se, että eri piirit ovat ottamassa eri puolia tässä. Sillä tulee olemaan aika iso ja jopa ratkaiseva vaikutus siihen, kuka voittaa tulevia vaaleja, hän jatkaa.

Perussuomalaisten saama, kansanedustajien lukumäärään pohjautuva, puoluetuki maksetaan yhä puolueelle, eikä irtautuneiden kansanedustajien ryhmä sitä saa. Puolueen toimitilat omistaa kuitenkin perussuomalaisten säätiö, ja puolue on tiloissa vuokralla. Säätiön puheenjohtaja Raimo Vistbacka on jo kertonut Talouselämälle, ettei Halla-ahoa tulla näkemään säätiön johdossa.