Hallitusneuvottelut odottivat RKP:tä klo 18 – ”Sitten Sipilä tekikin U-käännöksen ja lensi takaisin Helsinkiin”

Perussuomalaisten kansanedustajien irtautuminen puolueen eduskuntaryhmästä löi paitsi ällikällä, niin teki myös tyhjäksi RKP:n valmistautumisen hallitusneuvotteluihin. Puolue oli kutsuttu tiistai-illaksi kello 18 ensimmäiselle hallitustunnustelukierrokselle.

Naantalin Kultarantaan lentäen matkaa tehnyt pääministeri Juha Sipilä (kesk.) teki ilmassa U-käännöksen ja palasi takaisin Helsinkiin. Hallituskriisi on ohi, hän kertoi.

–Meidät oli kutsuttu kuudeksi neuvotteluihin tiistaiksi kello 18.00. Silloin olisi ollut ensimmäiset hallitusneuvottelut. Mutta nehän peruutettiin, kun pääministeri päätti kolmen aikaan, että hän tekeekin U-käännöksen ja lentääkin takaisin Helsinkiin, kertoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Hän kertoo käyneensä sunnuntaina keskusteluja Sipilän kanssa hallituksen mahdollisesta hajoamisesta. Kun hajoaminen oli selvää ja kutsu hallitusneuvotteluihin tuli, puolueessa käynnistettiin pikaisesti työ neuvotteluita varten.

–Kävimme tätä nykyistä hallitusohjelmaa läpi, ja katsottiin, mitkä ovat asioita, joihin olisi välttämättä saatava muutoksia.

Kaikki neuvottelut kuitenkin peruttiin, kun 20 perussuomalaista kansanedustajaa marssi eroamaan puolueen eduskuntaryhmästä ja perusti oman ryhmänsä.

–Vaikuttaa siltä, että se oli hyvin suunniteltu B-suunnitelma siltä varalta, jos Jussi Halla-aho tulee valituksi. Jos A-suunnitelma oli se, että Sampo Terho valitaan ja kaikki jatkuu ennallaan, niin B-suunnitelma oli sitten tämä.

–Minulla on se käsitys, että hyvin pienessä piirissä on kuitenkin tiedetty tästä Soinin loikkauksesta ja irtiotosta uuden ryhmän kanssa. Se on ratkennut ihan loppumetreillä. Siinä on varmasti Timo Soini itse ollut keskeisessä roolissa ja saanut näitä edustajia mukaan, Henriksson pohtii.

Manööverissa on myös puolia, jotka myös epäilyttävät Henrikssonia. Hän kummastelee etenkin EU-ministeri Sampo Terhon EU-linjaa. Henriksson katsoo, että jos Halla-ahon perussuomalaisten EU-linjaa pidettiin hallitukseen liian kriittisenä, niin Sampo Terho piti yhtälailla EU-kriittisiä puheita vielä puheenjohtajakampanjansa aikana kuin EU-ministerinäkin.

–Toivon, että Sampo Terho on tänään eri linjoilla itsensä kanssa kuin hän oli vielä 10 päivää sitten tai viime lauantaina, kun hän hävisi puheenjohtajakisan. Ennen sitä kaikki lausunnot olivat erittäin EU-kriittisiä, puheenjohtaja Henriksson toteaa.

Vielä suurempaa keskustelua hän toivoo tavasta, jolla uusi eduskuntaryhmä nousi hallitukseen.

–He eivät ole olleet oman ryhmän tai puolueen edustajia vaaleissa. Sinänsä heidät on valittu yksilöinä hallitukseen. Se on laajemman kansalaiskeskustelun paikka, Henriksson toteaa.