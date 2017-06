Suojelupoliisi: ”Tietoon tullut aiempaa vakavampia terrorismiin liittyviä suunnitelmia Suomessa”

Suojelupoliisi on nostanut terrorismin uhka-arvion Suomessa ”kohonneeksi” ja poliisi lisää näkyvyyttään vastatakseen uhkaan. ”Kohonnut” on neliportaisen asteikon toinen pykälä, jota alempi taso on matala ja jonka yläpuolella on vielä kaksi tasoa.

Supo kertoo keskiviikkona julkaistussa uhka-arviossaan, että merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat edelleen yksittäiset toimijat tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta tai terroristijärjestöjen kehotuksista.

– Näillä henkilöillä on todennäköisesti joko suoria tai välillisiä yhteyksiä radikaali-islamistisiin verkostoihin tai järjestöihin. Suojelupoliisin tietoon on tullut aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita Suomessa, Supo kertoo.

Supo kertoo, että Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on noussut erityisesti ISILissä merkittäviin asemiin, ja heillä on laaja suhdeverkosto järjestön sisällä.

– Suojelupoliisin terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on noin 350. Kohdehenkilöiden määrä on kasvanut erityisesti viime vuosina, ja vuodesta 2012 kasvua on noin 80 prosenttia.

Radikalisoitumisen sekä uusien verkostojen paljastumisen seurauksena ”tämänkaltaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan”. Määrällisen kasvun ohella kohdehenkilöiden sidokset terroristiseen toimintaan ovat yhä suorempia ja vakavampia, Supo toteaa. Yhä suurempi osa on joko osallistunut aseelliseen konfliktiin, ilmaissut halua osallistua aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta.

Radikaali-islamistisessa propagandassa Suomi nähdään nykyisin osana länsimaita ja ISILin vastaista liittoumaa, ja lisäksi propagandaa tuotetaan suomeksi sekä suunnataan Suomea vastaan, kuten aiemminkin on kerrottu. Propaganda myös kehottaa iskuihin Suomessa.

– Radikaali-islamistiset terroristijärjestöt ovat laajentaneet iskukohdevalikoimaansa. Iskuja pyritään suuntaamaan laajasti kaikkia vihamielisiksi katsottuja valtioita ja ryhmiä vastaan. Tämä nostaa iskujen uhkaa Suomessa, Supo toteaa.

Toimintaympäristön jatkuvan muutoksen vuoksi käyttöön asteikko uhkatason kuvaamiseksi. Uhka tasolla 2, kohonnut. #supoinfo pic.twitter.com/hA6QfHd921 — Suojelupoliisi (@Suojelupoliisi) June 14, 2017

LUE MYÖS:

Poliisi: Uhka-arvio Suomessa ”kohonnut” – Näkyvyyttä lisätään

”Suomeen on syntynyt jihadistinen alamaailma” – Supolta varoitus TE:ssä

Suomalaismies joutui keskelle Lontoon hyökkäystä: ”He jalkautuivat ja alkoivat puukottaa ihmisiä”

Terrorismin tutkija: ”Yllätys, ettei iskuja ole tapahtunut enempää Länsi-Euroopassa”