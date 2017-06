Halla-aho sai puoluehallituksenkin haltuunsa: Timo Soinille potkut?

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä repesi kahtia, mutta uudella puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla näyttäisi Uuden Suomen selvityksen perusteella olevan puoluehallituksen enemmistö käsissään. Tämä tarkoittanee muun muassa sitä, että Timo Soini ja muut eduskuntaryhmää vaihtaneet kansanedustajat tullaan erottamaan perussuomalaisen puolueen jäsenyydestä.

Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ovat kertoneet, että he katsovat perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irtautuneiden kansanedustajien käytännössä eronneen myös Perussuomalaiset rp:n jäsenyydestä. Tässä yhteydessä he ovat viitanneet puolueen sääntöihin, joiden mukaan puolueella voi olla vain yksi eduskuntaryhmä. Toinen erottamisperuste voisi sääntöjen mukaan olla se, että ”jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta”. Halla-ahon mukaan asiassa ryhdytään toimiin.

Puolueen jäsenen erottamisesta päättää perussuomalaisissa puoluehallitus, joka on kutsuttu koolle perjantaiksi. Puoluehallituksessa on 13 jäsentä, joista viisi tulee suoraan puoluekokouksen valitsemasta puoluejohdosta: Halla-aho, varapuheenjohtajat Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola sekä puoluesihteeri Slunga-Poutsalo.

Muita jäseniä hallituksessa on kahdeksan: seitsemän puoluevaltuuston valitsemaa – yleensä piirijohtajaa – ja yksi eduskuntaryhmän nimeämä jäsen. Viimeksi mainittu oli vielä äskettäin PS-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, mutta hän on nyt eronnut perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Uusi Suomi kysyi puoluesihteeri Slunga-Poutsalolta, voisiko Terho yhä osallistua perussuomalaisten puoluehallituksen kokoukseen eduskuntaryhmän edustajana. Vastaus oli kieltävä.

– Hän ei ole eduskuntaryhmän jäsen, Slunga-Poutsalo viestitti.

Perussuomalaisten kutistunut eduskuntaryhmä valitsee uuden ryhmäpuheenjohtajan torstaina.

Näin ollen Halla-aholla on puoluehallituksessa varmasti takanaan viisi jäsentä, vaikka puoluesihteeri Slunga-Poutsalo – Soinin entinen luottonainen – jätettäisiin pois laskuista.

Loput seitsemän: Yksi tukee Halla-ahoa, toinen erosi

Entä loput seitsemän puoluehallituksen jäsentä? Tukevatko he uutta puoluejohtoa? Asia on merkittävä paitsi loikkareiden erottamisten kannalta myös siksi, että puoluehallitus päättää, kumpi eduskuntaryhmistä on puolueen virallinen ryhmä – ja ainakin periaatteessa samalla sen, kumpi eduskuntaryhmä saa perussuomalaisten puoluetuen. Asialla ovat tänään spekuloineet muun muassa perussuomalainen ex-kansanedustaja Kauko Tuupainen ja tutkija Erkka Railo.

Uusi Suomi tavoitti keskiviikkona kaikki seitsemän perussuomalaisten puoluehallituksen rivijäsentä. Heistä useimmat eivät suoraan ottaneet kantaa siihen, ovat halla-aholaisia vai soinilaisia ja tukevatko puoluehallituksessa uutta puoluejohtoa vai eivät. Epätietoisuus ja hämmennys tilanteesta oli suurta puoluehallituksenkin jäsenten keskuudessa. Moni korosti, että ensin täytyy selvittää, mitä säännöt sanovat puolueen jäsenten erottamisesta.

Kaksi näistä rivijäsenistä on kuitenkin ratkaisevassa roolissa sen kannalta, että Halla-aholla vaikuttaa olevan puoluehallituksen enemmistö puolellaan jo nyt. Ensinnäkin puoluehallituksen jäsen, Kokkolan perussuomalaisten puheenjohtaja Irma Kemppainen ilmoittautuu Uuden Suomen haastattelussa Halla-ahon ja muun uuden puoluejohdon tukijaksi. Tämä tuo Halla-ahon riveihin kuudennen hallituksen jäsenen.

Toinen hallituksen jäsen, siilinjärveläinen kunnanvaltuutettu Jani Kolehmainen puolestaan kertoo jättäneensä kaikki luottamustehtävät puolueen sisällä. Eilen hän jätti sekä Pohjois-Savon piirin puheenjohtajan tehtävät että eroanomuksensa puoluehallitukselle.

–Olen pyytänyt eroa puoluehallituksesta. Lähetin eronpyynnön eilen puoluesihteerille. Puoluehallituksen paikka on aidosti perussuomalaisen puolueen äänenkannattajan paikka ja nyt minulla on omantunnon kysymykset ratkottavana, Kolehmainen sanoo Uudelle Suomelle.

Perjantain puoluehallituksen kokoukseen Kolehmainen ei siis ole tulossa.

Halla-ahon leiriin kuuluu siis varmasti kuusi puoluehallituksen jäsentä ja lopuista seitsemästä yhden paikka on toistaiseksi tyhjä Kolehmaisen eron myötä. Vaikka kaikki kuusi muuta – jopa puoluesihteeri Slunga-Poutsalo – tukisivat vanhaa soinilaista johtoa, päädyttäisiin nykytilanteessa korkeintaan tasatilanteeseen. Tällöin puheenjohtajan eli Halla-ahon ääni ratkaisisi mahdollisen äänestyksen, vahvistettiin puoluehallituksen riveistä Uudelle Suomelle tänään.

Halla-aho itse sanoi tänään STT:lle uskovansa, että jäljellä oleva perussuomalaisten puolueorganisaatio on nyt hyvin hallinnassa ja hajaannus jää lähinnä eduskuntaryhmään. Toisaalta hänkin myönsi, että aivan täydellistä ”tilannekuvaa” ei ole.

Perussuomalaisten ryhmästä poistuneet edustajat puolestaan ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä, että heidät erotetaan puolueesta. Erottamista pitää selviönä ministeri Jari Lindström blogissaan ja irtautujien perustaman Uusi vaihtoehto -ryhmän puheenjohtaja Simon Elo Talouselämän haastattelussa.

Simon Elo myös sanoo Talouselämälle, että Uuden vaihtoehdon soinilaiset eivät ole ”kaappaamassa mitään” takaisin Halla-ahon perussuomalaisilta.

Tällä hän kenties viittaa spekulaatioihin, joita on pohdittu perussuomalaisissa vaikuttajapiireissä. Esillä on ollut mahdollisuus, että puoluehallitus kykenisi mahdollisen soinilaisen enemmistön turvin erottamaan uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon puolueen jäsenyydestä vedoten puolueen sääntöjen pykälään puolueelle haitallisesta toiminnasta.

Tämän teorian kuitenkin tyrmää perussuomalaisten ja edeltäjäpuolue SMP:n konkari Anssi Joutsenlahti, joka on puoluehallituksen jäsen. Joutsenlahti on julkisesti ilmoittautunut Uusi vaihtoehto -ryhmän tukijaksi, mutta hän sanoo, että puoluehallitus ei voisi erottaa puolueen puheenjohtajaa, vaikka enemmistö niin haluaisikin.

– Ei puheenjohtajia voi erottaa [puoluehallituksen voimin], koska he ovat puoluekokouksen valitsemia, Joutsenlahti sanoo Uudelle Suomelle.

– Se on Sebastian Tynkkysen kohdalla todettu ja lakimiesten kanssa tutkittu, että puoluekokouksen valitsemia puheenjohtajia ei voi erottaa puoluehallituksessa.

Perussuomalaisten puoluehallitus erotti taannoin varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkysen puolueen jäsenyydestä, mutta joutui perumaan ratkaisun. Oikeusoppineiden mukaan potkut olivat laittomat ja mitättömät, sillä perussuomalaisten sääntöjen mukaan puolueen luottamuselinten kuten puoluehallituksen jäsenten täytyy olla puolueen jäseniä. Tynkkynen olisi siis tuolloin samalla erotettu puoluehallituksesta, mikä ei onnistu: puoluehallituksen jäsenet eivät voi erottaa toisiaan. Potkut täytyy antaa samassa elimessä kuin valinta tehtiin, eli puoluekokouksessa.

Veteraani Joutsenlahden vastaukset Uuden Suomen kysymyksiin kuvasivat hyvin epäselvää ja epävarmaa tilannetta perussuomalaisten kentällä.

Aiotteko jatkaa toimintaa Halla-ahon perussuomalaisissa?

– Me olemme kaikki perussuomalaisia toistaiseksi. Minut on valittu perussuomalaisten hallitukseen ja siellä olen, oli siellä kuka vaan johtamassa, Joutsenlahti sanoi.

Oletteko valmis erottamaan toiseen ryhmään siirtyneet kansanedustajat puolueen jäsenyydestä?

– Katsotaan sitä. Minä olen rakentamassa sitä, että puolue on yhtenäinen. En ole ketään erottamassa, hän sanoi.

