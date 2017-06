PS:n Slunga-Poutsalo joukkoerosta tv:ssä: ”3 min aiemmin tajusin mitä on tapahtumassa – isku palleaan”

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kertoo Ylen Aamu-tv:ssä, että 20 kansanedustajan irtautuminen perussuomalaisista ja puolueen eduskuntaryhmästä valkeni hänelle vasta kolme minuuttia ennen kuin he marssivat jättämään eroilmoituksensa.

–Tämä heidän lähtönsä tuli minulle täytenä yllätyksenä. Olin kolme minuuttia etuajassa, kun tajusin, että ketä eduskuntaryhmän kokouksessa on paikalla ja mitä on tapahtumassa. Olihan se itsellekin sellainen isku palleaan siinä vaiheessa, Slunga-Poutsalo kertoo.

Vuodesta 2013 puoluesihteerinä toiminut Slunga-Poutsalo toimi neljä vuotta entisen puheenjohtajan Timo Soinin työparina. Viime lauantain puoluekokouksessakin he jännittivät puheenjohtajaäänestystä vierekkäin.

Slunga-Poutsalo kertoo, ettei häntä kysytty mukaan kansanedustajien Uusi vaihtoehto -ryhmään, eikä hän ole keskustellut Soinin kanssa irtautumisen jälkeen kuin vain kerran. Soinin roolia operaatiossa hän ei halua arvioida, vaan huokaa syvään.

–Ei ole oikeastaan minun tehtäväni spekuloida, kuka on ollut primus motorina tässä, Slunga-Poutsalo vastaa.