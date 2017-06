Simon Elo: Uusi vaihtoehto perustamassa puoluetta – väläyttää presidentinvaalia

Perussuomalaisista irtautunut Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmä aikoo perustaa oman puolueen. Asiasta kertoo ryhmän puheenjohtaja Simon Elo eduskunnassa.

–Olen saanut monilta ihmisiltä perussuomalaisten kentältä viestiä, että he ovat valmiita lähtemään tähän porukkaan, jos ja kun puolue saadaan kasaan. Paljon on tullut yhteydenottoja myös sitoutumattomilta, että tässä voisi olla porukka, joka kiinnostaa.

Puolueen saamiseksi puoluerekisteriin tarvitaan 5000 äänestyskelpoisen allekirjoittamaa kannatuskorttia. Elo ei vielä osannut sanoa, saadaanko uusi puolue kokoon tulevia maakuntavaaleja varten.

–Se on hyvä kysymys. Minulla ei ole siihen suoraa vastausta. Tässä on niin monta muuttujaa vielä. Maakuntavaalit on yksi mahdollinen ja kyllä me varmaan haluamme ottaa kantaa presidentinvaaliinkin, Elo sanoo Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä.